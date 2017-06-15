В этот же день Следственный комитет установил, что разрешение на строительство жилых домов выдано незаконно

Воробьев побывал на свалке в Балашихе после прямой линии Путина vk.com/andreyvorobiev

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил полигон твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино» в четверг, 15 июня, сразу же после того, как жители Балашихи, чьи жилые дома построены в непосредственной близости от свалки, пожаловались на экологическую ситуацию президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии.

Реакция президента

«То, что касается Балашихи, позанимаемся отдельно. Постараемся это сделать. Я людей (жителей Балашихи. - "Ведомости") прекрасно понимаю и вижу, какая сейчас проблема. Скапливалась свалка десятилетиями, попробуем это сделать как можно быстрее», - пообещал глава государства местным жителям.

По его словам, сложившаяся ситуация стала результатом того, что «не следили в свое время за экологическими нормами и строили жилье, где его строить было нельзя». «Теперь, безусловно, эту проблему решать нужно. Производит впечатление, что я сейчас видел», - признался президент.

Один из ведущих прямой линии обратил внимание Путина на то, что городские власти попытались облагородить за один день вид свалки и украсили въезд на полигон воздушными шариками.

Реакция губернатора Московской области

После жалоб местных жителей президенту губернатор оперативно выехал к полигону. Прибыв на место и увидев свалку, он заявил журналистам, что работа по перенаправлению потоков мусора с полигона «Кучино» уже ведется.

По его словам, закрыть «Кучино» как можно быстрее не получится. «Завтра это, к сожалению, сделать не получится, потому что некуда будет везти мусор. Мы работаем над тем, чтобы этот полигон перекрыть и увозить мусор туда, где иная плотность населения», - пояснил Воробьев.

По его словам, за последние три года в Московской области закрыли уже 21 полигон из 39. «Сегодня все оставшиеся 18 полигонов трещат по швам. Мусор Москвы и Подмосковья - это порядка 20 млн т, которые по-прежнему утилизируются по старой технологии», - отметил он.

Воробьев также предложил закрыть «Кучино» в 2019 г. после открытия нового полигона в Орехово-Зуеве.

«На прямой линии с президентом прозвучал вопрос из Балашихи о полигоне «Кучино». Выехал на место, обсудил проблему с жителями. Полигон сможем закрыть, как только будет построен современный мусороперерабатывающий комплекс в Орехово-Зуеве в 2019 г.», – написал он в Instagram.

Строительство мусоросжигающих заводов в Подмосковье начнется осенью 2017 г., заявил Воробьев. «Наша задача - с осени этого года приступить к строительству мусоросжигающих заводов. Соответственно, программа эта поддержана на федеральном уровне. Наша задача - мусор вывозить туда, перерабатывать, утилизировать таким образом, чтобы это было безвредно и люди не страдали», - передает его слова РИАМО.

Реакция Следственного комитета

Следственный комитет также оперативно отреагировал на жалобы местных жителей президенту. Руководитель ГСУ СК России по Московской области Андрей Марков поручил следственным органам провести проверку.

«Как установлено следствием, должностными лицами администрации городского округа Балашиха вопреки действующему законодательству Российской Федерации, в нарушение законных прав и интересов граждан выдано разрешение на строительство многоквартирных домов, расположенных вблизи полигона бытовых и промышленных отходов, открытого в 1964 г.», - говорится в сообщении ведомства.

В ходе проверки следователи дадут всестороннюю правовую оценку действиям должностных лиц администрации города, контролирующих органов и представителей организаций-застройщиков. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - уточнили в СКР.

Дома возле мусорного полигона построила группа компаний «Мортон», передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу областного Главгосстройнадзора. «Объекты построены и введены в эксплуатацию в 2015 г.», — рассказали в Главгосстройнадзоре.

Что представляет собой полигон «Кучино»

Адрес полигона: Московская область, Балашихинский район, микрорайон Салтыковка, строение 2.

Полигон был открыт в 1964 г. на месте отработанного глиняного карьера. С 1975 г. велись разговоры о необходимости скорейшего закрытия объекта, но на полигон продолжают привозить мусор и по сей день. Свалку общей площадью более 50 га видно из космоса, каждый год «Кучино» принимает до 600 000 т отходов как из Московской области, так и из Москвы.

Как отмечает ТАСС, жилые дома построены в километре от полигона, а деревня Фенино располагается в 200 м, что противоречит санитарным нормам.