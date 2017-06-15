10 ярких заявлений Путина на Прямой линии
Убежище для экс-директора ФБР, «Матильда», стихи и Порошенко
Путин прокомментировал показания Джеймса Коми, экс-директора ФБР о вмешательстве России в американские выборы: «У него нет никаких доказательств, что мы вмешивались в подсчет голосов. … А вот передавать через друга разговор с верховным главнокомандующим в СМИ, это уже не руководитель ФБР, а Сноуден. В таком случае мы и ему готовы предоставить политическое убежище в России»
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«Мне бы не хотелось вступать в спор режиссера Учителя с депутатом Поклонской», но речи ни о каких запретах [фильма «Матильда»] не идет. Президент призвал вести диалог в рамках приличий и закона. Учитель отметил, что точку зрения нужно высказывать только тогда, когда увидишь (фильм), иначе это абсурд, а прокуратура и проверки транжирят государственные деньги. «Н-да», - ответил Путин
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«Н-да», - ответил Путин Путин похвалил своего украинского коллегу Петра Порошенко, прочитавшего стихи Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия» за знание русской литературы, но отметил, что поэт писал эти строки обо всей России, в состав которой тогда входила и Украина. Российский лидер допустил, что Порошенко таким образом «говорит, что у него есть интерес в России и он никуда на самом деле не собирается». По его словам, Порошенко хотел показать своим избирателям, что он выполняет данные обещания, делает, как сейчас говорят, цивилизационный выбор и ведет страну в Европу», – добавил Путин
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По словам Путина, главный урок Сирии - это проверка и модификация вооружений в реальных боевых условиях, второй урок - беспрецедентная по полезности проверка вооруженных России. «Это огромная польза для нашего оборонно-промышленного комплекса, применение новейших образцов оружия позволило понять, как оно работает в боевых условиях и внести необходимые коррективы»
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«Мы вынуждены были включить мозги, таланты». Те, что ввели санкции, потеряли больше, чем Россия, отметил российский президент. «У нас реально начало расти производство в важных и сложных отраслях: мы восстановили компетенцию в радиоэлектронике в значительной степени, в авиастроении, в ракетной области, в фармацевтике идут хорошие процессы, в тяжелом машиностроении, я уж не говорю про сельское хозяйство, где, рост где-то около трех процентов»
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«Я знаю, как это бывает. Этаж не тот, окна смотрят в другую сторону. Конечно, нельзя все предусмотреть», – отметил Путин, рассуждая о московской программе реновации. «Надеюсь, что все будет делаться в рамках закона. По его словам, втаскивать людей насильно в программу нельзя. По его словам, сама реновация нужна: пятиэтажки через 10-15 лет станут аварийными, «и люди начнут страдать», - считает президент. Те же, кто не хотят реновации - это их право
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Один из блиц-вопросов: Вас обманывали? Пытались? Путин: «Я тоже человек, меня пытаются – иногда. Но я даже если вижу, стараюсь не действовать суетливо, разобраться в мотивации.... но я этого не забуду»
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«Не хочется метать гром и молнии и заниматься критиканством, хотя конечно, болельщики ждут лучших результатов от нашей национальной сборной. Когда я разговариваю со специалистами мирового уровня, и спрашиваю, будут играть наши спортсмены или нет, они говорят - нет, потому что слишком много легионеров и слишком мало внимания уделяете вопросам подготовки смены, то есть мало внимания вопросам развития детско-юношеского футбола», - сказал Путин. При этом Путин похвалил владельца «Магнита» и ФК «Краснодар» Сергея Галицкого за развитие юношеского футбола
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Вопрос об Исаакие неожиданно поступил от работника Балтийского завода. По мнению Путина, вопрос передачи Русской православной церкви Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге необходимо деполитизировать, собор должен сохранить музейную функцию. «Его посещают сотни тысяч, миллионы людей из-за границы. Это совершенно очевидный факт»
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Путин заявил, что прекрасно помнит Балтийский завод еще по Петербургу и старался по мере сил помогать предприятию. Попытки приватизации назвал «неуклюжими и жульническими». Президент рассказ рабочим-балтийцам, что они будут строить еще три ледокола, по его словам, «деньги выделены»
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