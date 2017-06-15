10 ярких заявлений Путина на Прямой линии

Евгений Разумный / Ведомости

«Я знаю, как это бывает. Этаж не тот, окна смотрят в другую сторону. Конечно, нельзя все предусмотреть», – отметил Путин, рассуждая о московской программе реновации. «Надеюсь, что все будет делаться в рамках закона. По его словам, втаскивать людей насильно в программу нельзя. По его словам, сама реновация нужна: пятиэтажки через 10-15 лет станут аварийными, «и люди начнут страдать», - считает президент. Те же, кто не хотят реновации - это их право

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