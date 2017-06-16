Сеанс связи с реальностью

Статья опубликована в № 4343 от 16.06.2017 под заголовком: От редакции: Связь с реальностью

Прямые линии общения президента с народом – всегда тщательно модерируемое шоу. Сквозные сюжеты – доклады об экономических успехах, самоутверждение за счет западных «партнеров», раздача подарков или обещание помощи конкретным просителям. Линия 2017 г. привнесла некий элемент неожиданности.

В последние кризисные годы с подарками президента стало сложнее, а помощь все больше обещается через угрозы местной власти (и местная власть тут же выезжает по вызову, потому что знает, что надо решить локальную проблему). Любопытно, что на этот раз телевидение сняло несколько буквально кричащих сюжетов: президента просили помочь люди, 40 лет живущие в ХМАО во временных вагончиках, в Ижевске – в аварийном жилье, девушка с онкологией 4-й стадии жаловалась на закрытие больницы и роддома в Апатитах. Были и вопросы об отсутствии дорог и о зарплатах ниже 10 000 руб.

Возможно, организаторы прямой линии решили продемонстрировать знание президентом бед простого народа, знание тяжелой реальности (а ответственность за нее он умеет делегировать на места). Вышло плохо.