Свалку в Балашихе закроют завтра

Путин поручил закрыть мусорный полигон «Кучино» в течение месяца, а не в 2019 г., как хотел губернатор Московской области

Путин поручил закрыть мусорный полигон «Кучино» в течение месяца Кадр из трансляции прямой линии президента России

Мусорный полигон «Кучино», расположенный в Балашихе, закроют с 23 июня. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что заявка на его рекультивацию будет подана в четверг, 22 июня.

«Во исполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Путина принято решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона «Кучино» в городском округе Балашиха», - говорится в сообщении правительства Подмосковья. «Дал команду с завтрашнего утра [23 июня] закрыть полигон «Кучино» в Балашихе... Министр экологии А. Коган и глава Е. Жирков занимаются закрытием в данный момент», – приводятся в сообщении слова губернатора.

«Запомнили, что я сказал?»

В четверг Путин на совещании с членами правительства потребовал закрыть свалку в течение месяца. «Послушайте меня, и чтобы Воробьев меня услышал: в течение месяца закрыть эту свалку!» - потребовал глава государства. «Документы, которые должны быть подготовлены... должны быть подготовлены в самые короткие сроки», - сказал он министру природных ресурсов России Сергею Донскому. Тот, в свою очередь, рассказал президенту о том, какая работа проводится для ликвидации свалки.

Путин также заявил, что через месяц потребует от Донского и Воробьева отчета о проделанной работе. «Вы сказали, что он (Воробьев. - "Ведомости") должен написать заявку на то, чтобы получить соответствующие средства на это. Считайте, что он ее написал, к концу дня она точно будет, эта заявка!» - добавил Путин. Президент поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву контролировать исполнение поручения.

«Запомнили, что я сказал?» - спросил Путин участников совещания.

Росприроднадзор, в свою очередь, заявил о том, что процедура отзыва лицензии у управляющей полигоном компании уже начата. «Росприродназдор по поручению министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского начал процедуру отзыва лицензии у предприятия в связи с нарушениями», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Полигон бытовых отходов «Кучино» эксплуатируется компанией «Заготовитель». Договор с ней был заключен до 2021 г. Как пишет РБК, ЗАО «Заготовитель» проработает еще около месяца, так как имеет обязательства перед партнерами, но перестанет завозить твердые бытовые отходы. Об этом рассказал заместитель гендиректора компании Владислав Новиков. Ранее министр экологии Подмосковья Александр Коган называл ЗАО «Заготовитель» владельцем полигона «Кучино».

События 15 июня

15 июня состоялась прямая линия президента России. В ходе нее жители Балашихи, в частности расположенных недалеко от свалки домов, пожаловали Путину на плохую экологическую обстановку в городе из-за близкого соседства полигона «Кучино». Также граждане заявляли о бездействии местных властей. По их мнению, проблемой многие годы никто не занимался. Президент пообещал обратившимся помочь с решением проблемы. «То, что касается Балашихи, позанимаемся отдельно. Постараемся это сделать. Я людей (жителей Балашихи. - "Ведомости") прекрасно понимаю и вижу, какая сейчас проблема. Скапливалась свалка десятилетиями, попробуем это сделать как можно быстрее», - говорил он во время прямой линии.

После прямой линии Воробьев выехал к месту расположения полигона, оценил ситуацию с загрязнением окружающей среды и уверил местных жителей в том, что закрыть объект ранее 2019 г. не получится, так как в противном случае отходы будет некуда вывозить. А к 2019 г. откроется новый мусоросжигательный завод в Орехово-Зуево, и именно туда будут перенаправлены отходы с «Кучино». «Завтра это, к сожалению, сделать не получится, потому что некуда будет везти мусор. Мы работаем над тем, чтобы этот полигон перекрыть и увозить мусор туда, где иная плотность населения», - заявлял 15 июня Воробьев.

За последние три года в Подмосковье закрыли 21 полигон из 39, уточнял Воробьев. «Сегодня все оставшиеся 18 полигонов трещат по швам. Мусор Москвы и Подмосковья - это порядка 20 млн т, которые по-прежнему утилизируются по старой технологии», - объяснял он проблему с вывозом мусора.

В тот же день, 15 июня, Следственный комитет России начал проверку по жалобам местных жителей.

«Как установлено следствием, должностными лицами администрации городского округа Балашиха вопреки действующему законодательству Российской Федерации, в нарушение законных прав и интересов граждан выдано разрешение на строительство многоквартирных домов, расположенных вблизи полигона бытовых и промышленных отходов, открытого в 1964 г.», - сообщали в ведомстве. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - обещали в СКР.

Дома возле мусорного полигона «Кучино» построила группа компаний «Мортон», заявляли в день прямой линии в областном Главгосстройнадзоре. «Объекты построены и введены в эксплуатацию в 2015 г.», — отмечали в ведомстве.

Полигон «Кучино» был открыт в 1964 г. на месте отработанного глиняного карьера. Свалка площадью около 50 га видна из космоса, каждый год на полигон свозят до 600 000 т отходов как из Московской области, так и из Москвы. Жилые дома были построены в 1 км от свалки, а деревня Фенино располагается в 200 м, что не отвечает санитарным нормам.