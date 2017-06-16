Президент разослал губернаторам черные метки

Отвечать на так и не заданный главный вопрос Владимиру Путину не пришлось Ilya Naymushin / REUTERS

Прошедшая в четверг, 15 июня, 15-я прямая линия Владимира Путина была последней перед президентскими выборами 2018 г. Некоторые политологи ожидали, что она даст публичный старт избирательной кампании президента. Но в результате в эфире не прозвучало даже прямого вопроса о том, пойдет ли Путин на новый срок: ведущие трижды задавали ему наводящие вопросы (например, состоится ли аналогичная прямая линия в следующем году и кто ее будет вести), но президент отшутился. На вопрос о преемнике он сообщил лишь, что «еще работает» и «когда-то с этим определится». Выведенные на телеэкраны sms-сообщения телезрителей с вопросами и пожеланиями скорейшей его отставки Путин проигнорировал.

Прямая линия не была предвыборной: главное решение (о выдвижении кандидата от Кремля) еще не принято, хотя базовым остается сценарий выдвижения именно Путина, считает политолог Евгений Минченко. Все ждут публичного старта кампании, но его может и не быть, предполагает политолог Виталий Иванов. Подготовка к избирательной кампании Путина идет полным ходом и публичная активность президента давным-давно подчиняется логике избирательной кампании, указывает эксперт, а прямая линия – лишь одно из мероприятий в рамках этой кампании, не первое и не последнее.

Больше, но меньше 15-я прямая линия Путина длилась 4 часа. За это время президент ответил на 70 с лишним вопросов. Год назад Путин общался с народом 3 часа 40 минут, но успел ответить на 80 вопросов.

На ряд других важных внутриполитических вопросов Путин ответил. В частности, он заявил, что «право вести диалог с властью» имеет только та оппозиция, которая предлагает решение проблем, а не «спекулирует» на трудностях, которые есть в каждой стране. На неожиданно жесткий вопрос от юноши Данилы из зала о «показных посадках коррумпированных чиновников из правительства», которые «ничего не дают», Путин ответил, что для приславших ему вопросы зрителей проблема коррупции хотя и острая, но «не находится в числе первых». К фильмам и статьям о незадекларированной собственности чиновников Путин, по его словам, относится внимательно, но прежде, чем делать какие-то выводы, «всегда перепроверяет информацию», так как «СМИ часто используются для публикации фейков и вбросов». Кроме того, президент заявил, что никаких решений о запрете фильма Алексея Учителя «Матильда» не принято, а добивающаяся этого депутат Госдумы Наталья Поклонская имеет право отстаивать свою точку зрения. Прошедшие ранее обыски у режиссера Кирилла Серебренникова Путин во время прямой линии комментировать не стал, но позже сказал журналистам, что считает «неумным» и «бессмысленным» использование силовой поддержки при изъятии документов из театра.

Отвечая на вопросы из регионов, Путин также прокомментировал конфликт вокруг передачи церкви Исаакиевского собора в Петербурге, пообещав сохранить его музейную составляющую после передачи. Кроме того, президент высказался по поводу закона о реновации в Москве, заверив, что мэр Сергей Собянин готов отнестись к проблемам москвичей неформально, а не согласных с реновацией своих домов призвал «уважать мнение большинства». Собянин и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко оказались среди немногих глав регионов, к кому по итогам прямой линии Путин не обещал направить прокуратуру. Но в целом прямые включения из регионов в этот раз были преимущественно негативными: из Ставрополя президенту жаловались на невыплату компенсаций за затопленные дома, из Забайкалья – за сгоревшие. Жительница Орла пожаловалась на отказ региональных властей обеспечить ее положенными лекарствами. Больная раком девушка рассказала, что время для ее лечения было упущено из-за закрытия больницы в Апатитах, где она живет. СКР и прокуратура оперативно отчитались о начале проверок в нескольких регионах и даже об уголовном деле.

Критика в адрес орловского и иркутского губернаторов Вадима Потомского и Сергея Левченко была ожидаема – они представители КПРФ, считает Минченко. Также ожидаемо под критику попали Наталья Комарова (ХМАО) и самарский губернатор Николай Меркушкин, отмечает эксперт. Критика остальных, по его мнению, была неожиданной – нельзя сказать, что вокруг них есть негативные движения. Но губернаторских отставок в связи с критикой Путина на прямой линии ждать не стоит, полагают Минченко и Иванов. «У людей всегда есть потребность, чтобы высшая власть продемонстрировала справедливость. А если нужна какая-то демонстрация, то порка проштрафившегося губернатора – это как раз то, что доктор прописал», – поясняет Иванов. Критикуя губернаторов, Путин публично дистанцировался от них, добавляет политолог Александр Кынев. А кадровые решения могут быть приняты и в ходе президентской кампании как реакция на обращения трудящихся, не исключает эксперт.