10 самых небезопасных городов России
Безопаснее всего чувствуют себя жители Сочи и Грозного, выяснили эксперты Domofond.ru
Самыми незащищенными чувствуют себя жители города Шахты в Ростовской области (5,6 балла). Такие выводы сделали эксперты портала Domofond.ru, составившие рейтинг безопасности 100 крупнейших городов России. Жители Шахт жалуются на «высокий уровень преступности», «отсутствие света на улице» и «отсутствие крышек люка канализации, старые деревья, готовые в любой момент упасть тебе на голову». Один из жителей в отзывах отметил, что ему «далеко идти до дома, а в районе бегают собаки и нападают на людей»
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Ходить домой в темное время суток опасаются и жители Волгограда (5,6 балла). Они отмечают «криминогенную обстановку», жалуются на «относительно неспокойный район» и сетуют, что добираться домой вечером – каждый раз приключение». Рейтинг составлен на основе опроса 258 441 жителя крупнейших российских городов, которым предлагалось оценить, насколько они согласны с высказыванием «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток». Оценка проводилась по 10-балльной шкале
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В десятке наименее безопасных городов также находится Омск (5,9 балла). Его жители отметили «высокий уровень уличной преступности» и то, что им «страшно гулять с детьми». В среднем по стране опрошенные россияне оценили уровень защищенности на 6,8 балла из 10 возможных, что аналогично данным за прошлый год
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Читинцы (5,9 балла) жаловались на большое количество бездомных собак, соседей-маргиналов и разгул преступности, отмечают эксперты Domofond
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Жители Астрахани (6 баллов из 10) говорили, что им «надоело принимать боевую позицию при каждом шорохе и просчитывать пути отступления»
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В числе недостатков Саратова (6 баллов) были названы «асоциальные элементы», нехватка освещения в ночные часы и бездомные собаки
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Жители Челябинска (6 баллов) жалуются на то, что местный парк Никольская роща «небезопасен для прогулок без сопровождающего»
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В Нижнем Тагиле (6 баллов) сетуют на то, что в городе «много людей, ведущих аморальный образ жизни» и «небезопасно ходить в темное время суток»
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Подмосковная Балашиха (6 баллов) вызывает нарекания жителей большим количеством нелегальных мигрантов и несоблюдением правил безопасности на строительных площадках. Что касается Москвы, то российская столица заняла в рейтинге 31-е место с результатом 6,9 балла. Санкт-Петербург с оценкой 6,7 балла оказался на 42-м месте
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Замыкает десятку самых небезопасных городов Пермь (6,1 балла). Любопытно, что в десятке лидеров самых безопасных городов не оказалось городов-миллионников. Специалисты Domofond.ru объясняют это тем, что в крупных населенных пунктах уровень безопасности часто зависит от района, что влияет на общий показатель по городу
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Самыми безопасными городами в России, по мнению местных жителей, являются Грозный (на фото) и Сочи. Жители Грозного в своих отзывах отмечали дружелюбных соседей и то, что люди всегда готовы помочь в беде
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