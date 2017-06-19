10 самых небезопасных городов России

PhotoXPress

Самыми незащищенными чувствуют себя жители города Шахты в Ростовской области (5,6 балла). Такие выводы сделали эксперты портала Domofond.ru, составившие рейтинг безопасности 100 крупнейших городов России. Жители Шахт жалуются на «высокий уровень преступности», «отсутствие света на улице» и «отсутствие крышек люка канализации, старые деревья, готовые в любой момент упасть тебе на голову». Один из жителей в отзывах отметил, что ему «далеко идти до дома, а в районе бегают собаки и нападают на людей»

1/11