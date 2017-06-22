У управляющей свалкой в Балашихе компании отзывают лицензию

Росприроднадзор начал процедуру отзыва лицензии у компании, управляющей мусорным полигоном «Кучино» в Балашихе, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Росприродназдор по поручению министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского начал процедуру отзыва лицензии у предприятия в связи с нарушениями», - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил закрыть свалку в течение месяца, а не в 2019 г., как ранее предлагал губернатор Московской области Андрей Воробьев. На полигон бытовых и строительных отходов «Кучино» главе государства жители Балашихи пожаловались в ходе «Прямой линии» с президентом.

На данный момент полигон эксплуатируется компанией «Заготовитель». Договор с заключен до 2021 г.Ранее Воробьев уверял местных жителей, что закрыть объект ранее 2019 г., когда отходы можно будет перенаправить на новый мусоросжигательный завод в Орехово-Зуево, невозможно.

Свалка располагается в 200 метрах от жилых домов и на сегодняшний день является самой большой в Подмосковье. Местные жители жалуются на вредные испарения и неприятный запах от свалки. Полигон был создан в 1964 г. на месте отработанного глиняного карьера. Общая площадь свалки составляет более 50 га, каждый год на полигон привозят до 600 000 тонн отходов.