Путин поручил в течение месяца закрыть свалку в Балашихе

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства потребовал закрыть свалку в Балашихе в течение месяца. «Послушайте меня, и чтобы [губернатор Подмосковья Андрей] Воробьев меня услышал: в течение месяца закрыть эту свалку!» - потребовал Путин. «Документы, которые должны быть подготовлены... должны быть подготовлены в самые короткие сроки», - обратился Путин к министру природных ресурсов России Сергею Донскому, который рассказал о работе по ликвидации свалки.

О свалке президенту в ходе прямой линии 15 июня рассказали жители подмосковной Балашихи. В тот же день на полигон твердых бытовых отходов «Кучино» приехал губернатор Московской области. Воробьев пообещал закрыть свалку в 2019 г., после открытия нового полигона в Орехово-Зуеве.

Владимир Путин добавил, что через месяц потребует от Донского и Воробьева отчитаться о проделанной работе. «Вы сказали, что он (Воробьев) должен написать заявку на то, чтобы получить соответствующие средства на это. Считайте, что он ее написал, к концу дня она точно будет, эта заявка!» - добавил президент. Он также поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву взять это под контроль.

«Запомнили, что я сказал?» - уточнил президент у участников совещания.