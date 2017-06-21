Губернатор Подмосковья поручил закрыть в 2019 году свалку из прямой линии Путина

Правительство Подмосковья должно найти возможность закрыть полигон бытового мусора «Кучино» раньше запланированного срока. Об этом на встрече с жителями Железнодорожного заявил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

«Полигон был включен в территориальную схему по обращению с отходами [с планами закрытия полигона] до 2021 г. После встречи с жителями губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал нам найти возможности для закрытия полигона в 2019 г.», - пояснил он.

15 июня в ходе прямой линии с Владимиром Путиным жители Балашихи пожаловались президенту России на работу полигона «Кучино».