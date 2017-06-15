СКР проверяет жалобу Путину о незаконной застройке в подмосковной Балашихе

Следственный комитет России начал проверку по жалобе на незаконную застройку на территории возле свалки бытовых отходов в подмосковной Балашихе, передает ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СКР по Московской области.

В ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным жители Балашихи пожаловались на проблему с огромной свалкой, которая находится в непосредственной близости от жилых домов. Глава государства обещал помочь.

«По указанию руководителя Главного следственного управления СКР по Московской области организована проверка информации, прозвучавшей в эфире Первого канала в ходе прямой линии с Владимиром Путиным, о незаконном строительстве жилых домов возле полигона твердых бытовых отходов "Кучино", расположенного в Балашихинском районе», - уточнили в ведомстве.