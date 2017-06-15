У Путина недавно родился второй внук

Президента Владимира Путина на прямой линии прямо спросили про внуков. О том, что у него уже есть внуки, стало известно из фильма Оливера Стоуна, который в эти дни показывает американское телевидение. Российские СМИ об этом ничего не знали.

Путин повторил, что его дочери «занимаются наукой, образованием», «никуда не ездят», живут нормальной рядовой жизнью. Внуки у него тоже есть, но он не хочет, чтобы они выросли «принцами крови», поэтому он делает все, чтобы о них никто ничего не знал, у них было обычное общение и они могли вырасти нормальными людьми. Он отметил, что как только их идентифицируют, если он назовет имя или возраст, их не оставят в покое и не удастся им обеспечить нормальные детство и жизнь. Он попросил журналистов понять его правильно и не допытываться.

«В детский сад ходит», - сказал он про одного из внуков. В конце он не выдержал и признал, что второй внук у него родился совсем недавно.