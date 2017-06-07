Путин считает, что администрация США конкурент России Кади из видео SHOWTIME

Войну России и США не пережил бы никто, если бы она началась, считает президент Владимир Путин. Эти его слова звучат в трейлере фильма «Интервью Путина» (The Putin Interviews), который Оливер Стоун снял по итогам 30 часов бесед с российским лидером. Полностью четырехчасовая лента выйдет в эфир кабельного канала Showtime (входит в CBS) 12-15 июня. Свое мнение об исходе войны он объяснил тем, что, по его оценке, система противоракетной обороны не обеспечивает защиту всей территории США, цитирует Bloomberg.

На вопрос, есть ли надежда, что российско-американские отношения улучшатся, Путин ответил: «Надежда есть всегда. Пока нас не понесут в белых тапках на кладбище».

Путин Оливера Стоуна играет в хоккей, занимается на тренажерах, кормит лошадь морковкой и водит машину, он шутит, и американские журналисты находят его шутки сексистскими. Президент и режиссер обсуждают политику и вместе смотрят фильм Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав», Путин кратко и односложно рассказывает о юности и пути во власть и признается, что мало успевает играть с внуками. Американские СМИ высказывают впечатление о том, то успели увидеть, пытаются оценить степень хвалебности или критичности Стоуна, подачу им материала, пишут, какой образ получился у российского лидера. Журналистам показали два больших фрагмента фильма, сообщает Variety. Обсуждения отношений с президентом США Дональдом Трампом в этих отрывках нет.

Многие серьезные СМИ уже в заголовках отразили представления Путина о равенстве полов. В фильме он говорил, что работает президентом без выходных, потому что он мужчина, а не женщина и у него не бывает «критических дней». Его цитирует Bloomberg, который в заголовке называет российского президента «мачо»: «Я не пытаюсь никого оскорбить. Такова природа вещей. Это естественная цикличность». Эту же его шутку обыгрывают в заголовках CNBC, Fox News, The Washington Times, а также менее серьезные издания. Как передает Bloomberg, Стоун спросил российского лидера о возможной дискриминации гомосексуалов в России после принятия в 2013 г. закона о запрете гей-пропаганды. Агентство отмечает, что в этом вопросе можно усмотреть разве что намек на критику со стороны режиссера. Путин ответил, что никакой дискриминации секс-меньшинств в Рсосии нет, в отличие, например, от некоторых мусульманских стран, где геев могут казнить. На вопрос, пошел бы он на подлодке в душ вместе с геем-мужчиной, Путин ответил со смехом, что предпочел бы в такой компании в душ не идти. «Зачем его провоцировать? - сказал он. - Но вы же знаете, я мастер спорта по дзюдо».

США и НАТО

Стоун спросил Путина, не считает ли он, что Уолл-стрит старается подорвать российскую экономику ради интересов Вашингтона. Как напоминает Bloomberg, ранее режиссер снял хвалебные фильмы о президенте Венесуэле Уго Чавесе и кубинском лидере Фиделе Кастро, которые состояние экономики своих стран объясняли действиями внешних врагов. На это Путин ответил, что администрация США, по его мнению, считает Россию конкурентом.

Российский лидер задался вопросом, какой смысл сейчас в существовании НАТО, поскольку больше нет СССР и восточного блока. «По моим представлениям, НАТО нужен внешний враг, чтобы оправдать само существование альянса, так что идет постоянный поиск врага или провокации, которые делаются с целью назначить кого-то противником», - цитирует Путина Daily Beast. Сейчас, по его оценке, НАТО - это простой инструмент внешней политики для США, у которых нет союзников, а есть только вассалы. Как только страна вступает в НАТО, ей становится трудно противостоять давлению со стороны США и внезапно на ее территории может появиться любой военный объект - элементы ПРО, новые военные базы, а если нужно, и наступательные системы. В этой ситуации Россия вынуждена идти на контрмеры. Ситуация становится более напряженной, рассуждает российский лидер.

«Почему мы так резко реагируем на расширение НАТО? Потому что мы, между прочим, понимаем его значение и угрозу, исходящую от этой организации. Но особенно мы обеспокоены вот чем: нас тревожат практики и то, как там принимаются решения. И я знаю, КАК там принимаются решения», - сказал Путин (по Daily Beast).

Сноуден и спецслужбы

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден не предал свою страну, поскольку не раскрыл и не передал другому государству никакой секретной информации, которая нанесла бы ущерб США, и действует совершенно открыто, считает Путин. Сноудена режиссер и президент обсуждали в машине, Путин был за рулем.

При этом президент считает, что Сноуден поступил неправильно: если он был недоволен действиями структур, в которых работал и с которыми сотрудничал, ему следовало просто уволиться. Сам Путин ушел из спецслужб после попытки государственного переворота, тогда, по его оценке, они зашли слишком далеко.

В результате разоблачений Сноудена вскрылось, что американские спецслужбы ведут слежку за электронными контактами сограждан, иностранцев и даже лидеров союзных США государств. Путин заявил, что следить за союзниками нельзя, если не считаешь их вассалами, иначе информация о такой слежке может подорвать доверие и в итоге плохо скажется на безопасности той страны, которая устраивает слежку. Работу российских спецслужб он оценивает высоко.

Выдать Сноудена США Россия не собирается, поскольку у двух стран нет договоренности о взаимовыдаче преступников. И, «поскольку Сноуден российских законов не нарушал», а США никогда не выдавали России преступников, которые просили в Америке убежища, бывшего контрактника ЦРУ и АНБ в США экстрадировать не будут (цитата по Daily Beast). Россия предоставила ему убежище, поскольку в Москве полагали, что он намерен бороться за соблюдение прав человека, цитирует Путина ТАСС. Первый контакт со Сноуденом состоялся, когда тот был в Китае, передает Bloomberg.

Обзоры критиков

Hollywood Reporter находит Стоуна в этой работе «кокетливым и сдержанным», увиденный материал издание называет осторожным и благоразумным. Разговор о биографии и карьере героя фильма совершенно не заинтересовал, отмечает издание. Зато Путин охотнее говорит об увлечениях в спорте. Оценивая композицию отдельных кадров и стиль ведения интервью, Hollywood Reporter пишет, что фильм Стоуна похож на политические драмы 70-х гг. с отдельными отсылками к агитпропу. Зритель не узнает российского лидера как человека, но получит представление о том, как устроена картина мира этого политика, который считает себя жертвой предательства со стороны целого ряда американских президентов, говоривших, что холодная война окончена, и тут же поддерживавших его политических соперников и пытавшихся укрепить НАТО. «Неважно, прав он или неправ, говоря об усилиях США повлиять на российское государство, неважно, что он приводит факты, не подкрепляя их доказательствами и не приводя дат, неважно, параноик он или нет, - пишет издание. - Он думает, что США долгие годы стараются подорвать российскую экономику и, как следствие, его позиции».

Variety отмечает, что Путина и Стоуна можно любить или ненавидеть, что их идеи и репутации идут впереди них самих, но пишет, что оба героя настолько захватывают внимание, что их взаимодействие создает впечатление комедии, фарса, а иногда - игры в невидимые шахматы. По оценке издания, образ российского президента получился головокружительным и всеохватным, в фильме у него больше «смертоносного шарма», чем в политических репортажах, однако зрителю не удается пробить его защиту и увидеть, что у него внутри. За вежливостью Путина издание видит стальную выдержку. Стоун иногда выглядит скептически настроенным, но, с учетом всей ранее высказывавшейся критики в связи с нарушениями прав человека в России, Variety не может назвать скептицизм режиссера достаточным. Путин же предстает сверхкомпетентным лидером и имеет возможность не раз похвалить себя, впрочем, издание услышало в фильме и неприкрытую ложь, и проявления ханжества, которые назвало шокирующими. По мнению издания, документальный фильм носит «дестабилизирующий» характер, поскольку бросает вызов представлениям американцев о самих себе.

The Daily Beast сравнивает фильм с любовным посланием Стоуна, не требующим ответа. По мнению издания, цель фильма - «демонизировать Америку» и «гуманизировать» российского лидера. Оно отмечает подобострастные реплики режиссера, который часто упускает возможность бросить вызов Путину и в основном откровенно ему уступает. По оценке The Daily Beast, львиную долю в фильме составляют нарезки «пропагандистского рупора Кремля» - телеканала RT.