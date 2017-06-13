Путин сообщил, что его дочери не занимаются крупным бизнесом

Президент Владимир Путин сказал, что гордится своими дочерьми и любит внуков. Он сказал это режиссеру Оливеру Стоуну, который снял четырехсерийный документальный фильм «Интервью с Путиным». Отрывки из картины выложил телеканал Showtime.

По словам Путина, его дочери не занимаются политикой или крупным бизнесом, их работа связана с наукой и образованием. У них своя семейная жизнь, с отцом они встречаются. Отвечая на наводящие вопросы режиссера, президент подтвердил, что их мнения иногда расходятся, но они не спорят, а скорее дискутируют – и с дочерьми, и с зятьями. Поиграть с внуками он успевает редко.

Как передает ТАСС, о детях Путин думал в первую очередь, когда президент Ельцин предложил ему пост премьер-министра: он думал, куда спрятать детей. Почему Ельцин выбрал именно его, Путин не знает, по его словам, в Москве у него не было особой поддержки или особо мощных связей. Первое предложение тогдашнего президента возглавить правительство и затем выдвигаться на президентские выборы он отверг, следует из пересказа ТАСС. Путин объяснил, что не был уверен, что готов нести персональную ответственность за происходящее в стране и отказаться от свободы рядового человека. «Представьте себе, что меня бы освободили от занимаемой должности: охраны нет, ничего нет, и что делать? Как жить и как обеспечить безопасность семьи? Я просто для себя тогда решил: вот если судьба так распорядилась, то тогда уже нужно до конца идти, и тогда я еще не знал на 100%, что будут президентом, никаких гарантий по этому поводу никто не давал», – добавил он.

Путин ни разу не отвечал на вопросы журналистов, где работают и живут его дочери. По данным Reuters на ноябрь 2015 г., его старшая дочь Мария закончила МГУ (факультет фундаментальной медицины), до того изучала биологию в СПбГУ и на тот момент занималась эндокринологией. Она, утверждает агентство, замужем за голландским бизнесменом Йоритом Юстом Фаассеном. Мария Фаассен – кандидат наук, работает в Эндокринологическом научном центре Минздрава, который, в частности, ведет благотворительный проект «Альфа-эндо», помогающий детям с заболеваниями эндокринной системы. На сайте «Истина», систематизирующем работы ученых МГУ, размещена ссылка на работу Фаассен (в соавторстве) «Состояние антиоксидантной системы крови у пациентов с акромегалией». Сама Мария Фаассен не ответила на запрос Reuters о ее родственных связях.

Младшая дочь президента Путина Катерина носит фамилию Тихонова, руководит проектом «Иннопрактика» при МГУ, возглавляет международный комитет всероссийской Федерации акробатического рок-н-ролла и называет себя супругой Кирилла Шамалова, сообщало тогда же Reuters со ссылкой на источники, среди которых председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, который входит в попечительский совет проекта «Иннопрактика». Проект, по словам самой Тихоновой, помогает найти молодым ученым работу по запросам бизнеса. Также в совет проекта входят, к примеру, президент «Роснефти» Игорь Сечин, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов и ректор МГУ Виктор Садовничий.