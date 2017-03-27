Путин поручил правительству создать долину «Воробьевы горы» под управлением МГУ

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести в Госдуму и обеспечить до 1 июля 2017 г. принятие законопроекта «О научно-технологических долинах», после чего на его основе принять решение о создании научно-технологической долины «Воробьевы горы».

МГУ «является учредителем фонда, образуемого в целях инфраструктурного и научно-методического обеспечения деятельности научно-технологической долины «Воробьевы горы», и учредителем управляющей компании, образуемой для реализации проекта по созданию и функционированию научно-технологической долины «Воробьевы горы», – говорится в поручении президента. До 1 мая 2018 г. правительство должно обеспечить создание указанных фонда и управляющей компании, формирование их органов управления, а также передачу фонду и управляющей компании имущества, необходимого для осуществления ими уставной деятельности.

О том, что создание научно-технологической долины МГУ затормозилось из-за отсутствия принципиального решения о том, кто будет распоряжаться земельным участком, «Дождь» в январе сообщал со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника. Ректор МГУ Виктор Садовничий тогда же обсуждал этот вопрос с Путиным.

В 2013 г. ректор Садовничий объявил, что на территории университета за библиотекой на Ломоносовском проспекте к 2020 г. построят научно-технологический комплекс «Воробьевы горы». Там планировалось создание 630 000 кв. м новых объектов университетского кампуса, представляющих связанные между собой междисциплинарные научно-исследовательские, инновационные и образовательные кластеры, и возведение жилья. В конце 2015 г. стало известно, что в создании этой научно-технологической долины участвует проект «Иннопрактика» Катерины Тихоновой. По данным РБК, также фонд «Национальное интеллектуальное развитие» (НИР), возглавляемый Тихоновой, участвует в разработке проекта по расширению МГУ на территории более чем в 240 га между проспектом Вернадского и Мичуринским проспектом. Проект оценивается как минимум в $1,7 млрд. Reuters со ссылкой на анонимный источник, близкий к руководству университета, сообщало, что Тихонова – дочь президента Владимира Путина, официально эта информация до сих пор не подтверждена.

В декабре 2016 г. на ученом совете МГУ Садовничий говорил, что детальное обсуждение проекта продолжается. «Не так все просто, но я уверен, что мы решим этот проект. Решали похожие вопросы, решим и этот проект», – цитировал «Дождь» слова ректора на стенограмме заседания.