Построенные при Батуриной дома у МГУ могут признать самостроем

Росреестр пытается оспорить законность строительства компанией «Интеко» жилых комплексов «Шуваловский» и Dominion на федеральной земле в районе Раменок, находящейся в бессрочном пользовании у МГУ, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, на прошлой неделе кассационная инстанция арбитражного суда отправила дело о нецелевом использовании земли на новое рассмотрение.

В 2015 г. регуляторы выяснили, что вместо предполагавшегося к возведению нового университетского комплекса зданий в 2008 г. на этих землях построено жилье и коммерческая недвижимость – около 800 000 кв. м на площади 122 га. Постановление правительства Москвы о строительстве было подписано в 2004 г. Юрием Лужковым, который тогда руководил столицей, а реализовала проект компания «Интеко», на тот момент принадлежавшая его супруге Елене Батуриной. Позже компания была продана группе БИН.

Незадолго до появления постановления Лужкова о застройки земель МГУ, журналист Эльмар Муртазаев написал в «Ведомостях» колонку «Комплекс Елены Батуриной». Там в числе прочего шла речь о получении компаниями, связанными с «Интеко», участка земли на территории МГУ на Воробьевых горах под застройку огромным жилищно-административным комплексом площадью не меньше 200 000 кв. м. Однако тогда журналист в своих суждениях опирался на слухи. Вывод колонки Муртазаева был прост - у проектов Елены Батуриной в Москве не возникает сложностей там, где они появляются у других компаний. Это суждение в последствии стало причиной судебных разбирательств. Елена Батурина подала иск против газеты «Ведомости» и лично Эльмара Муртазаева.

Истцы утверждали, что факты статьи не соответствуют действительности. «При этом сами факты сомнениям не подвергались. Батурина подала в суд на фразу о том, что у нее не возникает проблем там, где они возникают у других компаний», - объяснял Муртазаев «Газете.ру». И хотя эксперты ведущих вузов страны признали эту фразу личным мнением автора и не более, судья в своем решении опиралась на оценку одного эксперта Батуриной. Дело тогда Елена Батурина выиграла.

Позже в интервью «Ведомостям» в 2007 г. Батурина рассказывала о планах инвестировать в проект до $1 млрд, а также о том, что зарезервировала для своих дочерей по однокомнатной квартире-студии в «Шуваловском» на случай поступления в МГУ. Позже девочки какое-то время учились в университете, пока не переехали в Лондон после отставки Лужкова.

К осени 2016 г. Росреестр потребовал от МГУ устранить нарушения, фактически признав возведение элитных комплексов самостроем. За невыполнение предписаний ведомство составило протокол, по которому университету грозит штраф в 1–2% от кадастровой стоимости участка, или 300–600 млн руб. Это положение можно оспорить в кассационной судебной инстанции.

В «Интеко» решением кассации удовлетворены. В МГУ ситуацию не прокомментировали. Собеседник издания в Росреестре пояснил, что университет пока не представил доказательств, что на спорном участке возможно жилищное строительство.

Один из чиновников мэрии рассказал, что под коммерческую застройку подлежала лишь часть 122 га, а не вся площадка. По его словам, в «Шуваловском» и Dominion все квартиры раскуплены.