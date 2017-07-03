10 крупнейших свалок Подмосковья
Полигоны рассчитаны на 82 млн т отходов, но более половины их мощности уже загружено
Крупнейший в Подмосковье полигон «Тимохово» расположен в Ногинском районе возле одноименной деревни. Он введен в эксплуатацию в 1977 г. Проектная вместимость – 42,5 млн т, полигон может принять еще до 17,8 млн т мусора, то есть полигон способен принимать до 1,1 млн т отходов в год. Закрытие запланировано на 2032 г. Эксплуатирующая организация: ОАО «Полигон Тимохово» (здесь и далее данные министерства экологии и природопользования Московской области)
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«Кулаковский» полигон находится недалеко от деревни Манушкино в Чеховском районе. Ввод в эксплуатацию состоялся в 1959 г. Проектная вместимость – 8,4 млн т, полигон может принять всего 345 000 т мусора. Мощность - до 100 000 т отходов в год. Эксплуатирующая организация: ПАО «Промэкотех». Закрытие запланировано на 2017 г.
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Полигон «Алексинский карьер» находится под Клином. Его ввели в эксплуатацию в 1993 г. Проектная вместимость – 6,2 млн т, остаточная вместимость – 5,99 млн т. Способен принимать до 400 000 т отходов в год. Эксплуатирующая организация: ООО «Комбинат». Закрытие запланировано на 2032 год
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Полигон «Торбеево» располагается в одноименном поселке в Люберецком районе. Год открытия Минприроды Подмосковья не называет. Проектная вместимость – 5,96 млн т, остаточная вместимость – 1,86 млн т. Полигон рассчитан на 400 000 т отходов в год. Завершение эксплуатации планируется на 2021 г. Эксплуатирующая организация: ООО «Энергетика и Технология»
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Полигон «Царево», расположенный в Пушкинском районе, открыт в 1984 г. Проектная вместимость – 4,2 млн т, он способен принять еще 188 000 т отходов. Полигон рассчитан на 200 000 т отходов в год, при этом завершение эксплуатации планируется на 2021 г. Эксплуатирующая организация: ОАО «Экопром»
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Полигон «Лесная», расположенный на границе с Серпуховом, начал работать в 2012 г. Проектная вместимость – 3,95 млн т, он способен принять еще 3,38 млн т отходов. Полигон рассчитан на 600 000 т отходов в год, а завершение эксплуатации планируется на 2019 г. Эксплуатирующая организация: ООО «Скайвэй»
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«Воловичи» расположен вблизи одноименной деревни под Коломной. Полигон открыт в 1990 г. и рассчитан на 3,5 млн т отходов. Полигон пока загружен лишь наполовину - в него еще можно вместить 1,87 млн т мусора. В год он способен принимать до 140 000 т отходов. Эксплуатирующая организация: МУП «Спецавтохозяйство». Завершить эксплуатацию планируется в 2034 г.
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Полигон «Ядрово» – самый молодой. Он открыт недалеко от Волоколамска в 2013 г. Проектная вместимость – 3,3 млн т, он способен принять еще 3 млн т отходов. Полигон рассчитан на 420 000 т отходов в год, а завершение эксплуатации планируется на 2032 г. Эксплуатирующая организация: ООО «Ядрово»
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«Сабурово» открыт в Щелковском районе в 2003 г. Полигон рассчитан на 2,2 млн т, остаточная вместимость – 390 000 т. Полигон рассчитан на 120 000 т отходов в год. Закрытие запланировано на 2017 г, но точного подтверждения этому «Ведомости» не получили
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Полигон «Малая Дубна» расположен в Орехово‑Зуевском районе, его открытие состоялось в 1959 г. Полигон рассчитан на 2,1 млн т отходов и способен принять еще 354 000 т отходов. Завершить эксплуатацию планируется в 2020 г. Эксплуатирующая организация: ООО МУП «ОЗГПКХиБ»
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