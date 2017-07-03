Стройки и инфраструктура

10 крупнейших свалок Подмосковья

Полигоны рассчитаны на 82 млн т отходов, но более половины их мощности уже загружено
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balakirev.ia
07:31 03.07.2017
>Полигон «Торбеево» располагается в одноименном поселке в Люберецком районе. Год открытия минприроды Подмосковья не называет, закрытие запланировано на 1921 г. Проектная вместимость – 5,96 млн т, остаточная вместимость – 18,6 млн т. 1921 год был 100 лет назад, 19 млн из 6 вряд ли могло остаться. либо полигон живет во времени назад, либо все цифры перепутаны. исправьте, пожалуйста.
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