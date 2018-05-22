Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4571 от 22.05.2018 под заголовком: Исполним ли майский указ

Исполним ли майский указ

Главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев о системных проблемах медленного роста российской экономики
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Сергей Гуриев

В мае Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) опубликовал свой новый макроэкономический прогноз. В целом по региону наших операций мы повысили прогноз темпов роста ВВП в 2018 г. с 3,0 до 3,3%. В случае России мы несколько снизили прогнозируемые темпы роста: с 1,7 до 1,5%. Наш прогноз соответствует консенсусу среди международных финансовых институтов – и консенсусу участников финансового рынка. Этот консенсус основан на ожидании того, что экономическая политика предыдущих шести лет будет продолжена и в ближайшие годы; поэтому не стоит ожидать существенного ускорения темпов экономического роста.

Официально ЕБРР оценивает и прогнозирует экономическое развитие только в 37 экономиках, в которых мы работаем, но наш анализ, естественно, включает в себя и прогноз и для развитых экономик, и для развивающихся экономик вне нашего региона. В целом мы разделяем точку зрения МВФ, что в настоящее время мировая экономика растет самыми быстрыми темпами за последнее десятилетие – почти 4% в год. Это помогает расти и странам операций ЕБРР – в 2017 г. они выросли на 3,8%. Это также самый быстрый темп роста в посткризисные годы. В этом нет ничего удивительного – большинство наших стран самым тесным образом сотрудничают и с Западной Европой, и с Америкой, и с Азией – как с точки зрения торговли, так и с точки зрения инвестиций.

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