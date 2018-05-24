Экономика России будет расти медленнее, чем в странах СНГ

Статья опубликована в № 4573 от 24.05.2018 под заголовком: Россия будет отставать

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Тормозят экономический рост слабое развитие инфраструктуры, старение населения, чрезмерное присутствие государства в экономике, недостаточная интеграция в мировую экономику и геополитические риски, которые снижают частные инвестиции Андрей Гордеев / Ведомости

Выполнить майский указ президента Путина, т. е. добиться, чтобы российская экономика росла быстрее, чем мир в среднем, без структурных реформ будет затруднительно – такой вывод можно сделать из обзора мировой экономики Международного валютного фонда (МВФ). Прогноз МВФ на 2018–2019 гг. не менялся: Россию ждет небольшое – до 1,7% – ускорение роста, а затем замедление до 1,5%, таким рост будет и в 2023 г.

По указу Путина российская экономика должна к 2024 г. войти в число пяти крупнейших экономик мира. Но мировая экономика в 2018–2019 гг. вырастет на 3,9% в среднем, прогнозирует МВФ, а в 2023 г. замедлится до 3,7% – это существенно выше, чем прогноз для России. Без структурных реформ российский ВВП будет расти на 1,5–2%, пишет ЦБ. Минэкономразвития до 2020 г. прогнозирует рост в пределах 2,3%.