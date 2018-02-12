Концессионерам перекрыли возмещение НДС

Поправки принимались, чтобы бюджетные средства не предоставлялись дважды Максим Стулов / Ведомости

Пытаясь расширить линейку финансовых инструментов для будущих инфраструктурных проектов, правительство ухудшает ситуацию для уже запущенных, опасаются участники рынка и консультанты. Серия поправок в Налоговый кодекс ограничила возможности концессионеров возмещать НДС с затрат, профинансированных из бюджета. И происходит это задним числом – параметры проектов рассчитывались с учетом возмещения налога, чтобы инвестор мог направить эти деньги на стройку, сетует банкир, занимающийся инфраструктурными проектами.

Возможность возмещать НДС закрывалась постепенно. С 1 июля 2017 г. возмещение запрещено по расходам, оплаченным за счет субсидий из регионального бюджета (ранее было невозможно по федеральным проектам). Из-за этого многие концессионеры не могут возместить налог с затрат, которые профинансированы из капитального гранта, полученного на этапе стройки, – обычно он оформляется как субсидия. Но оставалась еще возможность получить вычет, если платежи бюджета оформлялись как бюджетная инвестиция, говорит партнер EY Дмитрий Бабинер. С 2018 г. исчезла и она (из-за поправок в Налоговый кодекс), а это означает, что многие инвесторы не смогут возмещать НДС и по затратам, профинансированным из платежей государства на стадии эксплуатации объекта.

Поправки принимались, чтобы бюджетные средства не предоставлялись дважды – сначала при получении субсидий, а потом при возмещении налога, пояснил представитель Минэкономразвития, но на практике невозможно отделить НДС по субсидии и по другим источникам финансирования. Условия для проектов ухудшаются, признает он. Если есть субсидия в виде платы концедента или минимального гарантированного дохода, то каждый рубль господдержки фактически уменьшается на 18 коп., поясняет вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов. Поправки коснутся и уже заключенных контрактов, по которым производятся эксплуатационные платежи, затраты на их реализацию могут вырасти, говорит директор практики косвенного налогообложения PwC Ирина Цыганкова.

Надо учитывать специфику конкретного концессионного соглашения, утверждает представитель Минфина, например, по части проектов субсидию получает не концессионер, а госкомпания «Автодор» (ее представитель не ответил на запрос «Ведомостей»). В проектах «Автодора» концессионеры не пострадали, но в большинстве остальных федеральных и региональных концессий проблемы есть, говорит Бабинер. Пострадают почти все текущие проекты, согласен один из консультантов. Если в них не был учтен такой риск, уточняет гендиректор УК «Платная дорога» Вадим Коваленко.

Если из-за поправок снизится доходность существующих проектов, может потребоваться компенсация от государства на основании особых обстоятельств соглашения (к ним относится, например, неухудшение налоговых условий. – «Ведомости») либо банки будут предъявлять дополнительные требования к заемщикам, говорит заместитель гендиректора ДСК «Автобан» Денис Анисимов. Во многих проектах изменение налоговой ситуации является риском концедента, согласен Чичканов. Поскольку концедент обязан обеспечить окупаемость инвестиций концессионера, от бюджета потребуется дополнительное финансирование для компенсации потерь по уже запущенным проектам, ожидает партнер КПМГ Светлана Скрипник.

В будущих конкурсах концессионеры могут попытаться определить плату концедента как плату за услуги – в таком случае НДС им удастся возместить, но есть риск, что сделать это не получится, говорит Бабинер и соглашается Скрипник. По новым проектам концессионеры будут требовать увеличения финансирования от государства, но полностью компенсировать отмену вычета, скорее всего, не удастся, признает она.

Минэкономразвития уточнит правила возмещения НДС в предложениях к «инфраструктурной ипотеке» так, чтобы они не искажали ситуацию на рынке, обещает его представитель.