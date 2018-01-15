Экономика
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Ольга Адамчук
Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4486 от 15.01.2018 под заголовком: Оценка напугала инвесторов

Стремление депутатов к эффективности концессий может сократить число проектов

Против идеи оценивать эффективность инфрастурктурных проектов уже выступило правительство

Депутатский законопроект, разрешающий передавать в концессии объекты IT-технологий, Госдума приняла в первом чтении на прошлой неделе. Он позволяет инвесторам заработать на разработке программного комплекса для государства, не строя здание, в котором расположена IT-система (сейчас это необходимо). Но все проекты, которые частный инвестор предложит правительству, должны будут проходить оценку эффективности, следует из поправок.

Оценка эффективности концессий – серьезный удар по всему рынку, считает юрист Hogan Lovells Константин Макаревич, в случае принятия поправок число концессий существенно сократится. Если проект предлагают инвесторы, государство должно будет провести специальную процедуру, чтобы определить преимущества проекта по сравнению с госзакупками, отрицательное же заключение означает отказ, объясняет руководитель практики государственно-частного партнерства (ГЧП) Dentons Владимир Килинкаров.

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