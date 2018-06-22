Правительство придумало новые льготы для инвесторов
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Весной правительство разошлось в оценках нового способа привлечения инвестиций. Минфин предлагал доработать правила специальных инвестиционных контрактов (спик), чтобы сделать этот инструмент массовым, а министр экономического развития Максим Орешкин опасался, что спики нарушат конкуренцию, так как их участники будут пользоваться чрезмерными льготами. Орешкин даже предлагал правительству прекратить работу над законопроектом.
Спустя два месяца министерствам пришлось вернуться к документу – и они почти согласовали его. На совещаниях у первого зампреда правительства Антона Силуанова и зампреда Дмитрия Козака 14 июня Минфин и Минэкономразвития сняли большинство противоречий, возникших при обсуждении спиков. Но протокол, подготовленный после совещания, существует в двух версиях (содержание обеих подтвердили федеральные чиновники): одна – аппарата Силуанова, другая – аппарата Козака. В первой сказано, что разногласия Минфина и Минэкономразвития урегулированы. Во второй этого пункта нет. Но в обеих версиях написано, что необходимо внести законопроекты в Госдуму в кратчайшие сроки. Федеральный чиновник говорит, что идет подготовка пакета к правительственной комиссии по законопроектной деятельности, но на комиссию надо выносить одно решение и один протокол, подписанный и Силуановым, и Козаком. Консолидированного решения правительства нет, говорит представитель Козака.
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