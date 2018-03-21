Для привлечения в инфраструктуру частных инвестиций нужны универсальные инструменты, предлагают аналитики и чиновники G20
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Под управлением институциональных инвесторов находятся активы на сумму свыше $80 трлн, но вкладывать деньги в инфраструктуру они не спешат, говорится в дорожной карте по развитию инфраструктуры, подготовленной рабочей группой G20 по инфраструктуре и одобренной министрами и управляющими ЦБ стран G20.
В России те же проблемы – банки, страховые компании и НПФ могли бы направить на развитие инфраструктуры более 2 трлн руб. Но пока их интерес к таким инвестициям невелик, признавали эксперты совета по рынку долгосрочных инвестиций при ЦБ. И предлагали смягчить регулирование – например, изменить учет рисков при расчете нормативов, устранить ограничения по структуре инвестиционного портфеля НПФ. До 15 июля правительство вместе с ЦБ должны разработать план по повышению доли инвестиций в ВВП до 25%, следует из поручений президента Владимира Путина.
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