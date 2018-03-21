Для привлечения в инфраструктуру частных инвестиций нужны универсальные инструменты, предлагают аналитики и чиновники G20

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Для частных инвесторов нужны предсказуемые условия Андрей Гордеев / Ведомости

Под управлением институциональных инвесторов находятся активы на сумму свыше $80 трлн, но вкладывать деньги в инфраструктуру они не спешат, говорится в дорожной карте по развитию инфраструктуры, подготовленной рабочей группой G20 по инфраструктуре и одобренной министрами и управляющими ЦБ стран G20.

В России те же проблемы – банки, страховые компании и НПФ могли бы направить на развитие инфраструктуры более 2 трлн руб. Но пока их интерес к таким инвестициям невелик, признавали эксперты совета по рынку долгосрочных инвестиций при ЦБ. И предлагали смягчить регулирование – например, изменить учет рисков при расчете нормативов, устранить ограничения по структуре инвестиционного портфеля НПФ. До 15 июля правительство вместе с ЦБ должны разработать план по повышению доли инвестиций в ВВП до 25%, следует из поручений президента Владимира Путина.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам с любых устройств

Свежий номер в разделе «Газета»

Возможность комментировать статьи

Общее избранное на всех устройствах

Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями Подарки для годовых подписчиков {{gift}}