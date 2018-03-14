Эксперты предложили Центробанку поддержать инвестиции в инфраструктуру

Статья опубликована в № 4525 от 14.03.2018 под заголовком: ЦБ зовут на стройку

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Увеличить частные инвестиции в инфраструктуру помогло бы смягчение правил для финансовых организаций Денис Абрамов / Ведомости

Чтобы направить деньги финансовых организаций на инфраструктуру, эксперты совета по рынку долгосрочных инвестиций в инфраструктуру при ЦБ предложили регулятору смягчить регулирование банков, пенсионных фондов и страховых компаний.

Такие рекомендации содержатся в дорожной карте, которая прилагается к аналитической записке об инвестициях в инфраструктуру («Ведомости» ознакомились с копией, подлинность подтвердили два участника рабочей группы). Она разрабатывается с начала осени участниками совета – представителями Московской биржи, Минфина, финансовых организаций (Газпромбанка, «ВТБ капитала», «Сбербанк страхование жизни», УК «Лидер» и проч.), юрфирм и др. Это итоговая версия предложений экспертов, но некоторые из них могут быть исключены, говорит руководитель группы Светлана Бик. Предложения рассматриваются, сказал представитель Минэкономразвития. В ЦБ рекомендации пока не поступали, группа продолжает работу, отметил его представитель.

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