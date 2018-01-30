Крупный подрядчик «Газпрома» получил контракт на дублер МКАД

Статья опубликована в № 4497 от 30.01.2018 под заголовком: Дублер для подрядчика «Газпрома»

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Московская область готовит дублера для МКАД Евгений Разумный / Ведомости

Группа ВИС станет инвестором строительства платной дороги Виноградово – Болтино – Тарасовка, которая соединит трассы А104 (продолжение Дмитровского шоссе) и М8 (продолжение Ярославского). Об этом «Ведомостям» рассказал человек, близкий к ВИС, и подтвердили представители компании и минтранса Московской области.

В капитале ООО «Четвертая концессионная компания» ВИС будет принадлежать 90%, еще 10% – Газпромбанку, который прокредитует проект, рассказал менеджер банка и подтвердил человек, близкий к ВИС. Их представители это не комментируют.

Инициатива строительства 16 км четырехполосной дороги принадлежит самой ВИС – крупному подрядчику «Газпрома». Недавно назначенный гендиректором ВИС Юрий Раушкин работал на руководящих должностях в «дочках» «Газпрома» более 15 лет. Регион поддержал частную концессионную инициативу.

Предварительная смета дороги (до утверждения проекта Главгосэкспертизой) оценивается в 27,4 млрд руб. в ценах 2017 г. – это базовый вариант в проекте концессионного соглашения, опубликованного на torgi.gov.ru. 75% должен вложить инвестор, еще 25% – на этапе строительства государство. По сравнению с последними концессиями платных дорог капитальный грант от государства невелик, замечает исполнительный вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов.

Условия концессии очень гибкие для инвестора, поэтому проект чрезвычайно привлекательный, говорит директор EY Сергей Лузан. Соглашение заключается без фиксированных сроков строительства и стоимости – она будет определена после утверждения проекта Главгосэкспертизой и может быть по решению инвестора увеличена на 50%. За каждый дополнительно потраченный рубль Московская область готова заплатить инвестору 2,1 руб., говорит Лузан.

Проект концессионного соглашения предполагает, что регион в значительной мере берет на себя риск спроса на новую дорогу, замечает Лузан. Вложив в стройку более 20 млрд руб., инвестор рассчитывает на выручку минимум 67 млрд руб. до 2032 г., следует из проекта соглашения. Если планы не сбудутся, то большую часть потерь восполнит регион: он гарантирует инвестору выручку в 46 млрд руб. при строительстве дороги в срок. Если стройка затянется, то компенсация вырастет, например, до 61 млрд руб. при задержке на три года.

Условия получения этой компенсации комфортные для концессионера, считает партнер PwC Дмитрий Ковалев. Регион будет ежеквартально авансом расплачиваться с инвестором, а по итогам года сумма уменьшается на полученную выручку и часть денег возвращается в бюджет. Взаиморасчеты было бы правильно проводить ежеквартально, а не раз в год, перечисляя деньги авансом, говорит Ковалев, либо по факту на основе квартальных отчетных форм.

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