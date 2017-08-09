«Городу экономически намного выгоднее строить самому»

Марат Хуснуллин рассказывает, когда город начнет переселять жителей первых сносимых пятиэтажек, не станет ли тесно с новой застройкой и кто ему говорит «спасибо»

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Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы Андрей Гордеев / Ведомости

В последний день июля 1957 г. ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление «О развитии жилищного строительства в СССР», положившее начало эре хрущевок. Эти дома возводились как временное жилье – для ускоренного переселения людей из бараков. Ровно через 60 лет, 1 августа 2017 г., московские власти приняли программу сноса таких домов. До 2032 г. мэрия собирается снести 5144 дома (все – преимущественно хрущевки) общей площадью 16 млн кв. м, а жителей переселить в комфортные дома. Отвечая на вопрос, не придется ли и их сносить через 60 лет, заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин обещает, что новые дома прослужат минимум 100 лет. В какой очередности пойдут на слом старые дома, как будут обустраиваться новые кварталы и насколько увеличится население Москвы из-за программы реновации, он рассказал в интервью «Ведомостям».

– Вот Москва приняла программу реновации. Что дальше?

– До 1 октября мы определим кварталы, где в первые годы программы (2017–2019) будут возведены стартовые дома. Их строительство может начаться уже в текущем году. Эти дома и станут основой для волнового переселения жителей, что позволит в дальнейшем приступить к комплексному развитию кварталов. После утверждения проектов планировок кварталов, определения их градостроительных потенциалов мы точно назовем окончательные этапы и сроки реализации программы. Проекты планировок новых кварталов разработаем до 1 августа 2019 г., будем обсуждать их с жителями, утвердить должны до конца 2019 г.

– Когда переселите первых жителей?

– В конце этого года начнем переселять. Есть готовые квартиры и строящиеся дома, которые принадлежат городу. Например, в Бескудникове люди очень хотят переехать. Там есть готовые дома, построенные КП «Управление гражданского строительства» (УГС). Причем жители чуть ли не требуют передать квартиры в том виде, который есть. На Вернадского два красивых дома, их УГС строило частично под муниципальные нужды, частично на продажу. Там квартиры продаются по 210 000 руб. за 1 кв. м. Как-то я приехал на площадку, а меня жители окружили: «Вот у вас тут дом стоит, когда вы уже нас переселите?» Начинаю объяснять, что у нас стандарты отделки, благоустройство. В ответ: «Да нас все устраивает! Какой стандарт? Вот детская площадка есть, спортивная есть, лавочки есть, переселяйте нас!» (Смеется.) Кстати, отделка на 90% походит под наши стандарты. Конечно, люди из соседних пятиэтажек с удовольствием в эти дома переедут.

– Сколько у города готовых домов под переселение?

– Около 4000 квартир, примерно 250 000 кв. м. Это 20 различных домов. Мы сейчас их смотрим, какие-то по высотности не подходят, другие нужно перепроектировать, отделать и благоустроить согласно стандартам, одобренным мэром. До конца этого года мы это сделаем. Всего вместе с домами, которые в стройке, у УГС более 1 млн кв. м. Еще до принятия программы реновации, для того чтобы развивать в городе рынок жилья, мы стали формировать дополнительные объемы.