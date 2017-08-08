Жилая недвижимость

Какой ремонт власти Москвы сделают в домах для переселенцев

Москва утвердила требования к отделке квартир и описала качество материалов, используемых при ремонте
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germs-bond88
11:09 08.08.2017
Страницы из каталога Ikea
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