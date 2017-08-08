Какой ремонт власти Москвы сделают в домах для переселенцев

Правительство Москвы

Переселенцы по программе реновации должны получить квартиры с улучшенной отделкой (отделкой комфорт-класса). Правительство Москвы подписало Постановление об утверждении требований к отделке. В документе детально описывается перечень используемых при ремонте строительных материалов и их качество. «Ведомости» ознакомились с презентацией к постановлению. Согласно данным презентации, входные двери должны быть металлическими, утеплёнными, с повышенной звукоизоляцией и обязательно с глазком

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