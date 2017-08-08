Какой ремонт власти Москвы сделают в домах для переселенцев
Москва утвердила требования к отделке квартир и описала качество материалов, используемых при ремонте
Переселенцы по программе реновации должны получить квартиры с улучшенной отделкой (отделкой комфорт-класса). Правительство Москвы подписало Постановление об утверждении требований к отделке. В документе детально описывается перечень используемых при ремонте строительных материалов и их качество. «Ведомости» ознакомились с презентацией к постановлению. Согласно данным презентации, входные двери должны быть металлическими, утеплёнными, с повышенной звукоизоляцией и обязательно с глазком
1/9
Межкомнатные двери - деревянные с внешней отделкой МДФ, а в гостиную и на кухню – с остеклением. Окна обещают сделать деревянными или из ПВХ, а на каждую открывающуюся створку повесить москитную сетку
2/9
Люстры повесят везде - в жилых комнатах, на кухне и в коридоре. Обои будут клеиться белого цвета под покраску. Потолки с потолочным плинтусом покрасят латексными акриловыми красками.
3/9
Полы в жилых комнатах и прихожей будут из ламината с укладкой на звукоизоляционную подложку
4/9
Как и в комнатах, в кухне также будут обои под покраску белого цвета. Полы - из керамогранита или ламината
5/9
Раковину на кухне установят из нержавейки с тумбой под мойку из ламинированного ДСП
6/9
Будет установлена «белая стальная ванна с эмалированным покрытием с белым пластиковым экраном, однорычажным смесителем, душевой штангой с держателем», говорится в презентации к постановлению об утверждении требований к отделке квартир
7/9
Санузлы планируется сделать с подвесным потолком, а стены будут выложены светлой керамической плиткой. Полы - из керамогранита. Сантехника - белая, керамическая
8/9
Власти планируют увеличить стоимость отделки квартир по программе реновации на 52%. Если прежний городской стандарт отделки квартир, строящихся за счет бюджетных средств, составлял около 7200 руб за 1 кв. м, то по новому стандарту на каждый «квадрат» будет выделяться более 11 100 руб.
9/9