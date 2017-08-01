За облик Москвы после реновации поборются 20 компаний

Площадки расположены в районах Кузьминки, Головинский, Царицыно, проспект Вернадского и Хорошево-Мневники М. Стулов / Ведомости

Москва определила 20 финалистов конкурса на разработку концепции застройки пяти кварталов реновации. Об этом сегодня рассказал заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

По его словам, каждая команда будет разрабатывать и курировать работы только по одному из экспериментальных участков. Площадки расположены в районах Кузьминки, Головинский, Царицыно, проспект Вернадского и Хорошево-Мневники. Для конкурса отобраны площадки, где жители всех домов проголосовали за участие в реновации, уточнил Хуснуллин. Над каждым кварталом будут работать по четыре команды.

Участок в Кузьминках занимает 109,6 га, в его границах расположено 86 домов (кварталы 115, 116, 121 района Кузьминки (ЮВАО). Варианты его развития предложат в том числе Zaha Hadid Архитекторы, ООО Проект СПиЧ и ООО «ПИК-Проект» (входит в группу ПИК).

Второй участок находится на севере Москвы в районе Головинский (микрорайоны 13, 14, 20, 123, 123А), там насчитывается 75 домов под реновацию. Финалистами конкурса стали ООО «Меганом», ГУП «НИиПИ Генплана Москвы», ООО «АБ Асадова» и др.

Площадь реновируемого квартала в Царицыно — 106,4 га (кварталы 2А, 2Б). Под реновацию подпадает 70 домов. Финалисты - ООО «ТПО Резерв», - ООО «АБ Сергея Скуратова», ООО «АБ "Студия 44"», ООО «Прогресс».

На проспекте Вернадского площадь участка 126,4 га, будут снесены 58 домов. Финалистами стали АО «Моспроект», «Гинзбург архитектс», ООО «АБ Остоженка», Bofill Arquitectura и др.

Над вариантами развития 125,9 га района Хорошево-Мневники (кварталы 74, 77, 80, 81; 78 домов под реконструкцию) будут работать UNK project), Nikken Sekkei; Carlo Ratti Associati, MLA+, Buromoscow, Habidatum и др.

Имена победителей станут известны в конце октября - начале ноября этого года. По пяти проектам победителей Москва будет строить реальные городские кварталы, отмечал ранее главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. Архитектурно-градостроительный конкурс на экспериментальные площадки стартовал 25 апреля 2017 г. Всего было подано 133 заявки, это 291 компания, включая региональные и международные заявки.

Правительство Москвы утвердило перечень многоквартирных домов, вошедших в программу реновации. В нем 5144 многоквартирных дома, относящихся к первому периоду индустриального домостроения или аналогичных им по характеристикам конструктивных элементов, сообщил на заседании правительства Москвы мэр Сергей Собянин. Общая площадь вошедших в программу домов – около 16 млн кв. м, в них свыше 350 000 квартир, где проживают порядка 1 млн москвичей. Программа реновации охватит все административные округа столицы.