В программу реновации вошло еще более 1000 домов

Перечень домов, включенных в программу реновации, будет опубликован 1 августа на сайте mos.ru Евгений Разумный / Ведомости

Правительство Москвы утвердило перечень многоквартирных домов, вошедших в программу реновации. В него вошло 5144 многоквартирных дома, относящихся к первому периоду индустриального домостроения или аналогичные им по характеристикам, сообщил на заседании правительства Москвы мэр Сергей Собянин. Перечень домов, включенных в программу реновации, будет опубликован 1 августа на сайте mos.ru. Общая площадь вошедших в программу домов – около 16 млн кв. м, в них свыше 350 000 квартир, где проживает порядка 1 млн москвичей.

Программа реновации охватит все административные округа столицы. При этом наибольшее число домов, включенных в программу, расположено в Восточном (1055 домов) и Юго-Восточном (818 домов) административных округах. «Столицей» реновации можно считать Кузьминки (ЮВАО) – 284 дома, уточняет заммэра Москвы Марат Хуснуллин. Меньше всего в Зеленограде – 34 дома.

В ряде районов (Арбат, Хамовники, Замоскворечье и др.) в программе будет участвовать только 1 дом.

Из 5144 домов 4062 дома были включены в реновацию по итогам голосования в центрах госуслуг «Мои документы» и в системе «Активный гражданин». В 1082 домах жители провели общие собрания собственников помещений, на которых приняли решение об участии в программе реновации. Для этого необходимо было провести общее собрание собственников (ОСС) и передать в районную управу протоколы ОСС не позднее 20 июля. Собрания можно было провести не позднее дня вступления в силу федерального закона о реновации (1 июля), после этого город не имеет права расширять программу.

По словам Хуснуллина, в перечень вошли те дома, жители которых большинством голосов (не менее 2/3) поддержали включение их домов в программу реновации. По закону Москвы и Федеральному закону о реновации жилого фонда жители могут выйти из программы на любом этапе до заключения первого договора предоставления нового жилья.

До 1 октября 2017 г. будут определены кварталы, где в первые годы программы (2017–2019гг.) будут возведены «стартовые» дома. Их строительство может начаться уже в этом году. Эти дома станут основой для «волнового переселения» жителей, что позволит в дальнейшем приступить к комплексному развитию кварталов реновации. Проекты планировок новых кварталов будут разрабатываться до 1 августа 2019 г., говорит Хуснуллин.

Всего общие собрания провели собственники почти 1500 домов, рассказывал ранее источник в мэрии. После проверки протоколов ОСС в программу реновации могут войти 1065 домов. Однако перечень домов, включенных в программу реновации, на сегодняшний день не является исчерпывающим, уточняет представитель мэрии. Дело в том, что в ряде домов решения общих собраний собственников помещений об участии в программе реновации были обжалованы в суде. Вопросы о включении этих домов в программу будут рассматриваться правительством Москвы отдельно, на основании судебных решений, уточнил он.

Программа реновации – самая массовая за последние десятилетия программа по улучшению жилищных условий москвичей. Это позволит не допустить массового появления аварийного жилищного фонда в Москве, говорит Хуснуллин. По его словам, программа реновации позволит не только улучшить условия жизни большого количества москвичей, но и создать новые рабочие места, в том числе за счет развития малого бизнеса внутри обновленных кварталов.

Московские власти оценивали программу в 3 трлн руб. и 15 лет, город собирался построить 17–18 млн кв. м жилья, а еще примерно 15 млн кв. м планировалось продать, чтобы окупить проект. Столица уже вписала в бюджет-2017 96,5 млрд руб. на подготовительные мероприятия по реновации жилищного фонда. В целом программа реновации рассчитана на 15 лет – до 2032 г.

Жители, а также собственники нежилых помещений домов, включенных в программу, с 1 августа 2017 г. освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества, заявил Сергей Собянин.

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