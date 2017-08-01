Жилая недвижимость

В программу реновации вошло еще более 1000 домов

Правительство Москвы утвердило перечень домов под снос

Правительство Москвы утвердило перечень многоквартирных домов, вошедших в программу реновации. В него вошло 5144 многоквартирных дома, относящихся к первому периоду индустриального домостроения или аналогичные им по характеристикам, сообщил на заседании правительства Москвы мэр Сергей Собянин. Перечень домов, включенных в программу реновации, будет опубликован 1 августа на сайте mos.ru. Общая площадь вошедших в программу домов – около 16 млн кв. м, в них свыше 350 000 квартир, где проживает порядка 1 млн москвичей.

Программа реновации охватит все административные округа столицы. При этом наибольшее число домов, включенных в программу, расположено в Восточном (1055 домов) и Юго-Восточном (818 домов) административных округах. «Столицей» реновации можно считать Кузьминки (ЮВАО) – 284 дома, уточняет заммэра Москвы Марат Хуснуллин. Меньше всего в Зеленограде – 34 дома.

В ряде районов (Арбат, Хамовники, Замоскворечье и др.) в программе будет участвовать только 1 дом.

Из 5144 домов 4062 дома были включены в реновацию по итогам голосования в центрах госуслуг «Мои документы» и в системе «Активный гражданин». В 1082 домах жители провели общие собрания собственников помещений, на которых приняли решение об участии в программе реновации. Для этого необходимо было провести общее собрание собственников (ОСС) и передать в районную управу протоколы ОСС не позднее 20 июля. Собрания можно было провести не позднее дня вступления в силу федерального закона о реновации (1 июля), после этого город не имеет права расширять программу.

По словам Хуснуллина, в перечень вошли те дома, жители которых большинством голосов (не менее 2/3) поддержали включение их домов в программу реновации. По закону Москвы и Федеральному закону о реновации жилого фонда жители могут выйти из программы на любом этапе до заключения первого договора предоставления нового жилья.

До 1 октября 2017 г. будут определены кварталы, где в первые годы программы (2017–2019гг.) будут возведены «стартовые» дома. Их строительство может начаться уже в этом году. Эти дома станут основой для «волнового переселения» жителей, что позволит в дальнейшем приступить к комплексному развитию кварталов реновации. Проекты планировок новых кварталов будут разрабатываться до 1 августа 2019 г., говорит Хуснуллин.

Всего общие собрания провели собственники почти 1500 домов, рассказывал ранее источник в мэрии. После проверки протоколов ОСС в программу реновации могут войти 1065 домов. Однако перечень домов, включенных в программу реновации, на сегодняшний день не является исчерпывающим, уточняет представитель мэрии. Дело в том, что в ряде домов решения общих собраний собственников помещений об участии в программе реновации были обжалованы в суде. Вопросы о включении этих домов в программу будут рассматриваться правительством Москвы отдельно, на основании судебных решений, уточнил он.

Программа реновации – самая массовая за последние десятилетия программа по улучшению жилищных условий москвичей. Это позволит не допустить массового появления аварийного жилищного фонда в Москве, говорит Хуснуллин. По его словам, программа реновации позволит не только улучшить условия жизни большого количества москвичей, но и создать новые рабочие места, в том числе за счет развития малого бизнеса внутри обновленных кварталов.

Московские власти оценивали программу в 3 трлн руб. и 15 лет, город собирался построить 17–18 млн кв. м жилья, а еще примерно 15 млн кв. м планировалось продать, чтобы окупить проект. Столица уже вписала в бюджет-2017 96,5 млрд руб. на подготовительные мероприятия по реновации жилищного фонда. В целом программа реновации рассчитана на 15 лет – до 2032 г.

Жители, а также собственники нежилых помещений домов, включенных в программу, с 1 августа 2017 г. освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества, заявил Сергей Собянин.

Как будут выглядеть квартиры для московских переселенцев

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Другие материалы в сюжете