Архитектура и дизайн

Как будут выглядеть квартиры для московских переселенцев

На ВДНХ показали макет жилья программы реновации
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