Как будут выглядеть квартиры для московских переселенцев
На ВДНХ показали макет жилья программы реновации
Шоурум программы реновации жилья открылся на ВДНХ, где проходит Московский урбанистический форум
1/21
В павильоне № 75 создали макет двух этажей дома и части двора с детскими площадками и газонами
2/21
«Это один этаж того здания и тех квартир, в которые москвичи будут переезжать», — сказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин (цитата по mos.ru)
3/21
«Сегодня каждый житель, желающий увидеть эти объекты, может приехать на ВДНХ в 75-й павильон, зайти в конкретную квартиру и посмотреть, какая будет дверь, какой будет пол, как будет обеспечена безопасность», – отметил Сергей Левкин
4/21
По программе будут строить монолитные и панельные дома нового поколения, сообщает сайт мэрии
5/21
Будут использованы только отечественные материалы и технологии, объяснил Сергей Левкин
6/21
Мэрия обещает сделать в квартирах для переселенцев современный ремонт
7/21
Москвичам могут достаться просторный коридор со светлой отделкой, изолированные комнаты, кабель-каналы в плинтусах, безопасные розетки
8/21
На кухнях обещают установить энергоэффективные и безопасные плиты
9/21
Ванные комнаты оснастят хромированным полотенцесушителем, раковиной со смесителем, ванна будет металлической, а доступ к инженерным системам – простым
10/21
Подъезды домов будут с низкими порогами, заездными пандусами и энергосберегающими светильниками
11/21
В перечне новинок обещаны современные почтовые ящики, домофон, грузовые и пассажирские высокоскоростные лифты
12/21
Вокруг домов мэрия обещает прогулочные зоны с клумбами, лавочками, качелями, горками и спортивными снарядами
13/21
Впрочем, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов подчеркнул, что это макет возможного квартала по программе реновации, потому что конкурс по архитектурно-градостроительным концепциям будущих жилых кварталов сейчас находится в фазе сбора заявок
14/21
В ближайшие две недели правительство Москвы должно выпустить постановление с утвержденными стандартами качества к новым домам, которые будут построены по программе реновации
15/21
Как передает агентство «Москва», это пообещал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин
16/21
«Мы задали стандарты, какими должны быть квартиры, и предложили эти стандарты всем застройщикам в городе, в том числе и домостроительным комбинатам, тем, которые на сегодняшний день прошли модернизацию производства», - напомнил чиновник
17/21
В готовящемся постановлении будет около 100 страниц
18/21
Под постановление Мосгосэкспертиза должна выработать свои методики расценки и учета, чтобы давать оценку новым проектам в рамках реновации, сказал Хуснуллин
19/21
По программе на смену морально устаревшему жилью будут строить в основном монолитные дома, повторил заместитель мэра
20/21
Подрядчики, которые хотят участвовать в программе и снизить стоимость строительства, предлагают властям заключить долгосрочные контракты, добавил Хуснуллин
21/21