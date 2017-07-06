Как будут выглядеть квартиры для московских переселенцев

Андрей Гордеев / Ведомости

«Сегодня каждый житель, желающий увидеть эти объекты, может приехать на ВДНХ в 75-й павильон, зайти в конкретную квартиру и посмотреть, какая будет дверь, какой будет пол, как будет обеспечена безопасность», – отметил Сергей Левкин

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