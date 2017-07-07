Предлагается освободить фонд реновации от налога на прибыль и НДС, а граждан – от налога на доходы

Правительство одобрило налоговые льготы участникам реновации Е. Разумный / Ведомости

Правительство одобрило налоговые преференции фонду содействия реновации в Москве и гражданам, которые получат жилье от этого фонда. Это следует из заключения на проект федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, подписанного руководителем аппарата правительства России Сергеем Приходько («Ведомостям» удалось с ним ознакомиться).

Законопроект о налоговых льготах, внесенный в Госдуму основным автором закона о реновации, депутатом от Москвы Николаем Гончаром, дополняет основной закон о реновации, вступивший в силу 1 июля. Проект Гончара предлагает освободить от налога на прибыль и НДС фонд реновации, который будет создан московскими властями для исполнения программы реновации в Москве, а граждан – получателей жилья от этого фонда – от налога на доходы (НДФЛ).

Ни в действующем Налоговом кодексе, ни в основном законе о реновации положений, которые бы позволяли освободить участников программы от НДФЛ, нет, потому и потребовалось внести отдельный законопроект, рассказывала ранее председатель комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что освобождение от уплаты налога на доходы граждан, получивших жилье от фонда, позволит исключить дополнительную налоговую нагрузку на участников программы реновации. Правительство поддерживает предоставление такой налоговой льготы для граждан – участников программы реновации, говорится в заключении. Вместе с тем, так как гражданам предоставляются равнозначное или равноценное жилье, либо возмещение в денежной форме, правительство рекомендует доработать указанную норму, предусмотрев освобождение от налога на доходы физических лиц.

Также предлагается доработать законопроект с точки зрения предоставления фонду реновации налоговых льгот, говорится в заключении правительства. В частности, с учетом необходимости согласования его положений с нормами закона. Московский фонд реновации жилой застройки станет основным оператором программы реновации. Он будет выполнять функции застройщика: оформлять земельные участки, заказывать разработку проектов и проводить выбор подрядчиков строительства через торги. В будущем фонд сможет продавать излишки построенного по программе жилья, говорил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. Фонд планируется создать до конца с сентября.

Для переселения жителей городу придется построить 17-18 млн кв. м жилья, еще примерно 15 млн кв. м планируется продать на рынке, чтобы окупить проект. Вся программа оценивается в 3 трлн руб., продлится она 15 лет, строительство будет вестись все это время.

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