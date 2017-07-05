Правительство против налоговых льгот участникам реновации

Придется ли москвичам заплатить за переезд в более комфортабельное жилье, пока не ясно Евгений Разумный / Ведомости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности утвердила проект отрицательного заключения на законопроект о налоговых преференциях фонду содействия реновации в Москве и гражданам, которые получат жилье от этого фонда, рассказал «Ведомостям» близкий к комиссии собеседник и подтвердил участник заседания. Проект заключения был рассмотрен комиссией в понедельник, уточнили собеседники.

Законопроект о налоговых преференциях, внесенный в Госдуму основным автором закона о реновации, депутатом от Москвы Николаем Гончаром, – это спутник основного закона о реновации, вступившего в силу 1 июля. Проект Гончара предлагает освободить от налога на прибыль и НДС фонд реновации, который будет создан московскими властями для исполнения программы сноса пятиэтажек и предоставления нового жилья москвичам, а граждан – получателей жилья от этого фонда – от налога на доходы (НДФЛ). Освобождение от уплаты налога на доходы граждан, получивших жилье от фонда, позволит исключить дополнительную налоговую нагрузку на участников программы реновации, сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Ближайшие планы Сроки расселения по конкретным адресам в рамках программы реновации будут определены к концу осени 2017 г. Об этом во вторник сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. Жители первой волны расселения, по словам начальника департамента Сергея Левкина, переедут в монолитные дома.

Формулировки законопроекта позволяют освободить от уплаты НДФЛ «всех плательщиков налога вне зависимости от получения ими статуса гражданина – участника программы реновации жилищного фонда в Москве», сказано в проекте заключения правительства, с которым ознакомились «Ведомости». Обсуждение вопроса о предоставлении налоговых преференций фонду реновации авторы проекта заключения сочли преждевременным – фонд еще не создан. Кроме того, отмечено в документе, предложенные для фонда льготы носят индивидуальный характер, что противоречит требованиям Налогового кодекса.

Если закон об освобождении граждан – участников программы реновации от НДФЛ не будет принят, людям, получившим жилье по этой программе, придется платить налоги с этого дохода, говорит председатель комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская. Ни в действующем Налоговом кодексе, ни в основном законе о реновации положений, которые бы позволяли освободить участников программы от НДФЛ, нет, потому и потребовалось внести отдельный законопроект, поясняет депутат.

Прямых норм, которые бы позволяли освобождать от уплаты НДФЛ участников реновации, в действующем законодательстве действительно нет, согласен руководитель практики налоговых споров АКГ «МЭФ-аудит» Александр Овеснов. Но когда человек бесплатно получает жилье, находящееся в государственной или муниципальной собственности, этот доход освобождается от уплаты НДФЛ согласно пункту 41 статьи 217 НК – здесь вопросов возникать не должно, указывает юрист. В то же время остается проблема, как будет урегулирован вопрос налогообложения при получении гражданами взамен старой квартиры денежной суммы, говорит Овеснов: «Как рассматривать этот доход? Как денежную компенсацию или как куплю-продажу квартиры?» По мнению юриста, следует ожидать разъяснений Минфина по этому вопросу или изменений в Налоговый кодекс.

Депутат Гончар на звонки и сообщения «Ведомостей» не ответил. Отрицательная позиция правительства в отношении законопроекта Гончара еще не означает, что закон не будет принят Думой: это прежде официальные заключения и отзывы правительства имели определяющее значение для депутатов, но в новом созыве парламента ситуация меняется, отмечает Хованская.

Официальный представитель мэрии Москвы на вопросы «Ведомостей» также не ответил.

Если окажется, что людям придется платить налоги за полученное жилье, это может ударить по цельности концепции реновации в том виде, в каком ее продвигали, говорит политолог Михаил Виноградов: допустить ситуацию, при которой людям пришлось бы платить налог за подаренное им жилье, было бы неразумно.-