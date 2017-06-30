Город может выкупить квартиры под реновацию у пасынка Алишера Усманова

Лофты из зданий бывшей тонкосуконной фабрики Василия (Вильгельма) Йокиша не получились, теперь сюда могут переселить жителей пятиэтажек © Информационный портал «CAOMOS NEWS»

Москва может начать выкупать у застройщиков квартиры под программу реновации – если не будет стартовых площадок, рассказывал высокопоставленный чиновник мэрии. Переговоры ведутся со многими девелоперами, пока предварительные, Москва, возможно, купит квартиры у них – если они подойдут по квартирографии, цене и стандартам, говорит другой московский чиновник. Программа реновации предполагает снос домов первых индустриальных серий и переселение их жителей в новые дома, за участие в ней проголосовали жители более 4000 домов.

Эту информацию подтверждают и сами застройщики: регулярно в мэрии проходят совещания с их участием, где обсуждаются разные варианты сотрудничества. Кроме готовых квартир город может выкупить или обменять часть участков, если они примыкают к реновационным территориям. При согласовании новых проектов город предлагает продать ему по себестоимости часть площадей, а взамен может пойти на небольшое уплотнение территории, продолжает другой девелопер.

Первой компанией, которая продаст квартиры под программу реновации, может стать группа «Пионер»: Москва может купить у нее около 200 квартир на Гжатской улице. Цена сделки – около 85 000 руб. за 1 кв. м, сообщали близкие к компании и мэрии люди. Это выгодная городу сделка, поскольку сам девелопер планирует продавать квартиры по цене не менее 200 000 руб. за 1 кв. м.

Теперь стало известно, что мэрия может купить квартиры и у другой компании. В мае московские власти договорились с застройщиком территории Московской тонкосуконной фабрики им. Петра Алексеева, что он передаст городу 4250 кв. м (80–90 квартир) под программу реновации. Об этом рассказали «Ведомостям» два сотрудника мэрии. Инвесторы проекта – ООО «МТФПА» и ООО «Михалковская». Девелоперский проект предполагает застройку двух участков – Михалковская улица, вл. 48 и вл. 52. Всего здесь будет построено около 194 000 кв. м недвижимости, из них 102 500 кв. м – жилье, апартаменты (59 100 кв. м), детский сад на 150 мест, студия Михаила Турецкого (2000 кв. м), общественная застройка и гостиница на 240 номеров. Связаться с этими компаниями не удалось.

Скорее всего, город приобретает в новом проекте часть квартир под переселение собственников хрущевок из Головинского района, полагает управляющий партнер «Метриум групп» Мария Литинецкая. В данном случае городская квота невелика, 5,5% общей площади квартир, обязательства перед городом не станут большой проблемой для инвесторов. Инвестиции в проект она оценивает в 11,4 млрд руб.

Лофты трудной судьбы Девелоперская компания RED Development Алексея Ковальчука начала строить на территории фабрики им. Петра Алексеева комплекс Loft Park площадью 90 000 кв. м. Но из-за финансовых сложностей в 2015 г. работы на проектах RED Development приостановились, а в конце 2016 г. фабрика по процедуре банкротства выставила на продажу свое имущество – права на аренду участка на 5,5 га и недостроенное здание. Сам Ковальчук 14 июня арестован по решению Головинского районного суда Москвы – по заявлению одного из покупателей недвижимости в проекте RED Development.

Проект застройки фабрики Петра Алексеева – один из проблемных в Москве (см. врез). В начале 2017 г. проект купила фирма МТФПА за 2,93 млрд руб. Эта компания действует в интересах акционера «Абсолют банка» – НПФ «Благосостояние», сообщали близкие к компании люди. На сайте самого проекта говорилось, что новые договоры с дольщиками проекта подписывает УК «Благосостояние Родины», 49% которой, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит фирме «Родина строй групп». Эта фирма принадлежит Антону Винеру, сыну Ирины Винер, жены Алишера Усманова. Винер – соинвестор, ему принадлежит до трети проекта, уточняет близкий к компании человек. Представитель «Благосостояния» отказался от комментариев; получить комментарии у Винера не удалось.

В 2015 г. департамент имущества Москвы подал иск в Арбитражный суд Москвы к компании о признании части построенных объектов самовольными постройками (площадью 10 708, 48 170, 5114, 1000 кв. м), об их сносе за счет ответчика (иск еще рассматривается). Этот вопрос практически урегулирован – застройщик обязуется вносить повышенную арендную плату, а город, в свою очередь, отзовет исковое заявление, сообщили два сотрудника мэрии.

Московские власти анонсировали, что будут расселять пятиэтажки и строить новые дома за счет бюджета. Для переселения жителей городу придется построить 17–18 млн кв. м жилья, еще примерно 15 млн кв. м нужно продать, чтобы окупить проект.

Вся программа оценивается в 3 трлн руб., продлится она 15 лет. В дальнейшем ситуация может измениться и город начнет привлекать девелоперов хотя бы по части работ, считает президент ГК «Гранель» Ильшат Нигматуллин. По его мнению, городу могут быть интересны участки, принадлежащие девелоперам и расположенные вблизи объектов реновации, для переселения граждан, а также уже готовые квартиры, подходящие под требования программы.

Город может реализовать программу за свой счет, но это будет дорого и долго, считает управляющий партнер «Химки групп» Дмитрий Котровский: если привлечь девелоперов, то они поборются за клиента, а город еще и получит дополнительные налоги.