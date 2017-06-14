Почти половину жилья, построенного по программе реновации, город выставит на рынок

Переселение москвичей из пятиэтажек в новые дома не должно отразиться на московском бюджете Максим Стулов / Ведомости

Чтобы окупить затраты на программу реновации жилищного фонда, московские власти планируют продать часть построенного жилья, рассказал «Ведомостям» представитель мэрии. По его данным, для переселения жителей городу придется построить 17–18 млн кв. м жилья, еще примерно 15 млн кв. м нужно продать на рынке, чтобы окупить проект. Вся программа оценивается в 3 трлн руб., продлится она 15 лет, строительство будет вестись все это время, предупредил представитель мэрии.

15 июня завершится голосование о судьбе 4546 пятиэтажек: жители решат, войдут ли их дома в программу реновации. Площадь всех этих домов – порядка 15 млн кв. м. Москва обещает предоставить жилье немного большей площади – за счет больших коридора и прихожей коэффициент будет порядка 1,2.

Себестоимость строительства 1 кв. м жилья – 70 000–80 000 руб., а цена – 140 000 руб., сообщает представитель мэрии, так что за 15 лет город вернет почти все инвестиции. Выполнить проект только за счет бюджета сложно: даже если все 15 лет профицит московского бюджета ежегодно будет 100 млрд руб., все равно не хватит на реновацию, говорит старший директор Fitch Ratings Владимир Редькин. На практике у всех больших строек смета всегда вырастала существенно, продолжает он, в том числе из-за девальвации и инфляции. В 2016 г. Москва получила рекордный доход в 1,85 трлн руб., а профицит составил свыше 120 млрд руб.

Основным оператором программы реновации станет Московский фонд реновации жилой застройки. Фонд будет выполнять функции застройщика: оформлять земельные участки, заказывать разработку проектов и проводить выбор подрядчиков строительства через торги. В будущем фонд сможет продавать излишки построенного по программе жилья, говорил и руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Первыми мэрия собирается расселять дома, в которых больше всего жильцов проголосовало за участие в программе реновации и в которых самый высокий процент износа.

Плотность кварталов пятиэтажек – примерно 9000 кв. м на 1 га; после реновации она увеличится, но все равно будет ниже заложенной в генплане средней плотности в 25 000 кв. м на 1 га, обещает представитель мэрии.

Предыдущая программа реновации показала, что коммерчески выгодной может быть пропорция, когда 30% отдается городу, а 70% – инвесторам, комментирует директор по стратегическому развитию ФСК «Лидер» Павел Брызгалов: на девелопера ложится очень серьезная нагрузка по сопутствующим работам – инженерному обеспечению, сносу построек, выносу сетей и т. д. Сейчас предполагается, что программу город будет выполнять сам, пропорция 50 на 50 оправданна, земля и согласовательные процедуры не создадут дополнительных расходов, считает Брызгалов.

Все 15 лет продажа построенного жилья будет планомерно координироваться с рынком, поэтому влияние программы реновации не станет радикальным, полагает гендиректор ГК МИЦ Даромир Обуханич. С ним согласен Брызгалов: «Максимум – локальное затоваривание в районе, если там одновременно коммерческий проект и строительство под переселение».

15 млн кв. м увеличат предложение на 20%, считает гендиректор «Метриум групп» Мария Литинецкая: очень существенная прибавка, она потянет вниз цены в массовом сегменте, снизит продажи девелоперов, им придется укрупняться или останавливать развитие новых площадок. В прошлом году в Москве было введено 3,34 млн кв. м жилья.

Президент ГК «Гранель» Ильшат Нигматуллин полагает, что программа реновации затронет рынок вторичной недвижимости: появится новое жилье в удобных локациях. Он ожидает 5–10%-ного падения на вторичном рынке и незначительного – на первичном: проектов эконом-класса в классическом понимании в Москве не так много.

Представитель мэрии указывает, что среди покупателей будут и жители снесенных пятиэтажек, им город предложит скидки до 20%, рассрочку и другие льготы.