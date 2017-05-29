Около 1 млн кв. м жилья для переселенцев и очередников построят в Москве в этом году

Около 1 млн кв. м жилой недвижимости построят в 2017 г. в Москве для переселенцев из ветхого жилого фонда и «для решения городских задач», говорится в сообщении столичного департамента строительства.

«975 500 кв. м общей площади жилой недвижимости построят в Москве в 2017 г.у для переселенцев из ветхого жилого фонда первого периода индустриального домостроения, для льготных категорий граждан и решения городских задач. Всего же в этом году планируется ввести в эксплуатацию 51 жилой дом», – говорит руководитель департамента Андрей Бочкарев, слова которого приводятся на сайте.

Он также отметил, что если программа реновации будет принята и окажется, что дом, который строится, находится рядом со сносимыми пятиэтажками и жители проголосуют за то, чтобы переехать в этот дом и в этом районе, то власти будут предлагать им туда переехать.