Москва сносит не худшее

Из 4500 предлагаемых под снос домов лишь каждый второй – не подлежащая ремонту хрущевка

Участники митингов против реновации считают, что их домам нужна реконструкция, а не снос Евгений Разумный / Ведомости

Две недели назад московские власти опубликовали список из 4546 малоэтажных домов, предложенных к сносу. В программу реновации попали морально и физически устаревшие здания, следовало из слов чиновников. «Ведомости» изучили весь список. Как оказалось, в нем лишь 55% домов – не поддающиеся ремонту хрущевки с вмонтированными в стены трубами отопления и водоснабжения. Зато расположены планируемые к сносу дома, как правило, очень удачно. Средний рейтинг обеспеченности инфраструктурой у них выше, чем в целом по Москве.

Молчание – знак согласия

15 мая началось голосование жителей домов, включенных в программу сноса. За неполные две недели в нем через портал «Активный гражданин» и МФЦ приняла участие уже треть квартир, сообщил в конце прошлой недели председатель Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации Александр Козлов. Чтобы дом приговорили к сносу, а его жителей переселили в новостройку, за это должно высказаться больше двух третей жителей. При этом действует принцип «молчание – знак согласия»: не принявшие участия в голосовании люди считаются одобрившими снос здания. Пока лишь в 360 домах больше трети жителей проголосовало против включения в программу, сообщил Козлов.

В список, подготовленный к началу мая с помощью управ и префектур города, вошло 4546 домов из имеющихся в городе почти 8000 жилых зданий 1953–1969 гг. постройки и домов, «близких к ним по характеристикам». Примерно 3500 домов не попали в списки: в них большая часть людей против либо идет бурная дискуссия, объяснял «Ведомостям» чиновник в мэрии.

Как объясняли «Ведомостям» чиновники, дома отбирались по нескольким параметрам: техническое состояние, жалобы жильцов и их просьбы о переселении, а также возможность включить в программу реновации как минимум несколько компактно расположенных домов, а в идеале – целый квартал.