Какие дома могут попасть под снос

Мэрия опубликовала полный список домов, включенных в программу реновации Москвы. С 15 мая по 15 июня жителям будет предложено проголосовать за снос или сохранение своего дома на интернет-портале «Активный гражданин» и через многофункциональные центры госуслуг. Результаты опроса будут опубликованы в июле-августе 2017 г., сообщил сайт мэрии.

Найдите на карте дом, судьба которого вам небезразлична, и проголосуйте в соцсетях «за» или «против» сноса.

Районы «старой» Москвы

Карта «Новой» Москвы будет опубликована по мере обработки информации.

*Реновация не коснется 40 районов «старой» Москвы и 15 поселений Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО)