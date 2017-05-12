Как голосовать «за» или «против» сноса пятиэтажек

Если ваш дом попал в список на голосование по проекту реновации, вы можете поучаствовать в решении его судьбы всего в течение месяца с 15 мая по 15 июня.

Голосовать можно на интернет-сайте и в приложении «Активный гражданин» или в центрах госуслуг «Мои документы».

Самый надежный, точно закрепленный действующим «Жилищным кодексом» способ проголосвать «за» или «против» включения дома в проект реновации – собрать в эти даты внеочередное собрание собственников и зафиксировать результаты в протоколе. После этого необходимо передать копии решения в управу района или в префектуру округа, если вы живете в Троицком или Новомосковском административном округах, уточняется в постановлении правительства Москвы от 2 мая.

Кто голосует?

Голосовать можно, если вы собственник квартиры или доли в ней.

Наниматели квартир по договорам социального найма также могут принимать участие в голосовании на «Активном гражданине» или в центрах госуслуг «Мои документы», независимо от места жительства. Если вы прописаны в квартире или просто живете в ней по договору коммерческой аренды, права голоса у вас нет.

Несовершеннолетние дети участвовать в голосовании не могут. Однако родители, как их законные представители, могут голосовать от их имени, говорится на сайте мэрии.

Юридические лица голосуют только в центрах госуслуг.

Какие нужны документы?

Чтобы голосовать на «Активном гражданине», вам понадобится ввести: фамилию, имя, отчество, номер паспорта, СНИЛС, дату рождения, номер финансово-лицевого счета квартиры (его вы найдете в едином платежном документе).

Если вы решите отдать свой голос в центре «Мои документы», лучше взять с собой: паспорт, свидетельство о праве собственности либо выписку из ЕГРН, если вы собственник квартиры или договор социального найма, если вы наниматель.

Документы на квартиру в пятиэтажке можно и не брать, но это затянет процедуру, так как специалисты центра «Мои документы» проведут дополнительную проверку права на участие в голосовании. На это отводится не более четырех дней.

В течение месяца вы можете передумать и проголосовать несколько раз. В этом случае будет учтен последний результат. А если вы проголосуете и через «Активный гражданин», и в центре госуслуг, учтут ваш голос, отданный в «Моих документах».

Как узнать, что пора голосовать

Собственники квартир и наниматели по соцнайму получат уведомления по смс, e-mail, объявления о начале голосования появятся на информационных досках подъездов, обещают в правительстве Москвы.

Также сообщение о проведении голосования появится на сайте mos.ru, в системе «Активный гражданин», в окружных и районных газетах и других СМИ.

Как голосовать, если у вас несколько квартир в собственности

Если вы - владелец двух квартир, попавших в списки проекта реновации, можно проголосовать на проекте «Активный гражданин». Но если вам «повезло» - и в списки попали три ваших квартиры или более, голосовать лучше сразу в центре госуслуг.

Как будут считать голоса

Ваш дом будет включен в программу реновации, если число квартир, проголосовавших «за», превышает две трети от общего числа квартир в доме.

Если у квартиры один собственник или наниматель, его голос определяет мнение всех ее жильцов, независимо от количества человек, прописанных или проживающих в ней.

Если у вашей квартиры два и более собственников или нанимателей, итоги голосования определяются простым большинством.

Если голоса собственников квартиры равны, например, 2 «за» и 2 «против», считается что жители не выразили своего мнения. При подведении итогов по дому оно учтено не будет.

Участие в голосовании всех собственников или нанимателей конкретной квартиры необязательно, утверждают в мэрии. Но при подведении итогов будет учтено мнение только тех, кто принял участие в голосовании.

Если ни один из собственников или нанимателей вашей квартиры не принял участие в голосовании, вас посчитают «молчунами». То есть автоматически будет считаться, что вы выступаете «за» включение своего дома в программу реновации.

Результаты голосования будут подведены по каждому дому. Будет ли назван результат голосования по кварталу - ведь изначально речь шла о поквартальном сносе - в документах мэрии не уточняется.

Где смотреть результаты голосования

Результаты будут опубликованы на сайте mos.ru в июле или августе. Точные числа пока не названы.