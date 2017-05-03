Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4314 от 03.05.2017 под заголовком: Мэрия предложила сносное решение

Москва предлагает к сносу почти вдвое меньше пятиэтажек

В список не попали сталинки
Мэрия обещает и адекватную компенсацию снесенного жилья, и исполнение разных желаний жителей
Мэрия обещает и адекватную компенсацию снесенного жилья, и исполнение разных желаний жителей
Максим Стулов / Ведомости

Москва ставит на голосование 4566 пятиэтажек в 85 районах старой Москвы и шести поселениях в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО), заявил мэр Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы, это в основном панельные дома первого периода индустриального домостроения, а также пятиэтажки, техническое состояние которых признано неудовлетворительным. В перечень, по словам мэра, вошли дома, большая доля жителей которых (как правило, свыше 70%) желает участвовать в программе реновации. Их мнение город выяснял в апреле по телефону. В домах, предложенных к сносу, около 1 млн жителей. Больше всего предлагается снести в районах Кузьминки (272 дома), Перово (217) и Богородское (184).

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