Мифы и реальность: как будут расселять москвичей по закону о сносе пятиэтажек
10 главных обещаний правительства Москвы и то, что на самом деле написано в законопроекте
Сегодня Госдума рассматривает в первом чтении законопроект о реновации пятиэтажек в Москве, в рамках которой предполагается снести почти всю жилую малоэтажную застройку столицы. Законопроект уже вызвал протест у многих москвичей и массу нареканий у экспертов, считающих, что документ противоречит конституции, нормам земельного и гражданского права. Так, программу реновации не поддержал Союз московских архитекторов. Совет при президенте заключил, что документ не решает поставленной задачи - обновления жилищного фонда Москвы. Тем не менее власти Москвы продолжают склонять жителей голосовать за снос, обещая улучшение жилищных условий. На что стоит собственникам квартир в Москве обратить внимание в законопроекте о реновации.
Обещание первое. Сносить будут только аварийные или ветхие хрущевки. Крепкие дома, блочные пятиэтажки или любые дома выше пяти этажей сносить не будут
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Реальность. Законопроект не дает понятия «хрущевок», а также «ветхости» или «аварийности» домов. Ограничений по возрасту, этажности, состоянию дома тоже нет. По решению мэрии может быть снесен почти любой дом (не только пятиэтажный). Власти Москвы «определяют перечень серий и шифров проектов многоквартирных домов первого периода индустриального домостроения, которые подлежат сносу <...>». Они также «определяют перечни многоквартирных домов, которые попадают в границы подлежащей реновации территории, являются аналогичными по своим конструктивным характеристикам многоквартирным домам», подлежащим сносу (законопроект, статья 1, пункт 3, стр. 3)
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Обещание второе. Давать новую квартиру будут в своем районе или в соседних. Далеко от прежнего жилья никого расселять не будут
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Реальность. Нет гарантий, что вы останетесь в своем районе, в пределах привычной инфраструктуры (доступности к метро, магазинов, школы, детских садов и тд.) Законопроект разрешает переселять вас в соседние районы, жителей центрального округа, Зеленограда и Новой Москвы – в пределах округа (законопроект, статья 7, стр 18).
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Обещание третье. Новая квартира будет больше старой. Жителей коммуналок расселят в отдельные квартиры.
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Реальность. Законопроект гарантирует, что жилая площадь в новой квартире будет не меньше жилой площади в старой квартире. Квартиру большей площади закон не гарантирует, независимо от числа прописанных в ней людей. Жителям коммуналок также закон обязывает предоставить только ту площадь, которая у них есть. Переезд в отдельную квартиру закон не предполагает (законопроект, статья 7 (3), стр. 17-18)
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Обещание четвертое. Новая квартира будет дороже старой. Ее можно будет продать и получить больше денег.
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Реальность. По законопроекту новые жилье будет равнозначное (столько же метров), а не равноценным (таким же по цене). При этом новый дом может находиться в доме дальше от центра и метро, не обладать аналогичной инфраструктурой и озеленением. Цена такого жилья может быть существенно меньше цены нынешнего (законопроект, статья 7 (3) стр.17-18)
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Обещание пятое. Качество жилья в новостройке будет лучше, чем в старом доме.
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Реальность. Законопроект позволяет отступать от строительных, санитарно-эпидемиологических, пожарных, экологических норм при строительстве жилья в зоне реновации. Для этого достаточно лишь получить от правительства Москвы «специальные технические условия». Таким образом гарантии качественного жилья никак не устанавливаются (законопроект, статья 7 (1) стр. 12, абзац 3).
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Обещание шестое. Среда обитания в новых кварталах существенно улучшится: будет хорошая планировка дворов, парковки, школы, детские сады, поликлиники, больницы, парки. Город станет лучше
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Реальность. В законопроекте говорится о предполагаемом благоустройстве и озеленении территорий, а также о появлении необходимых объектов социальной инфраструктуры. Но нормативы по плотности и высотности застройки (высотные дома могут быть построены впритык друг к другу), количеству и расположению школ, детских садов, поликлиник, парковок, площади озеленения дворов не указаны. Это все по желанию застройщика (законопроект, статья 7 (1) стр. 12).
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Обещание седьмое. Собственники жилья получат жилье в новом доме в собственность.
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Реальность. По законопроекту вы лишаетесь права собственности на квартиру (передаете ее в собственность «фонда содействия реновации жилищного фонда в городе Москве»), а взамен получаете от фонда обязательство передать вам другое жилье в собственность когда-нибудь в будущем - порядок и срок такой передачи не установлен (законопроект, статья1, стр. 5-6)
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Обещание восьмое. Переселение – только добровольное. Если жители против, то дом сносить не будут.
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Реальность. Правительство Москвы по своему усмотрению решает, каким образом учитывать мнение жителей и учитывать ли его вообще (законопроект, статья 1, стр. 4, абзац 2) На встречах жителей с главами районов (19 апреля), назывались разные цифры порога одобрения для переселения - от 50% плюс 1 голос, до 80-90% голосов. Это следует из комментариев жителей, опубликованных в соцсетях. Голосование обещают провести через интернет-проект «Активный гражданин», как именно и кто будет принимать участие в голосовании не рассказывается
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Обещание девятое. Переселенцам не нужно платить за капитальный ремонт.
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Реальность. Собственник квартиры перестает платить за капитальный ремонт только после того, как его дом будет исключен из этой программы. Но процедура такого исключения не прописывается. В итоге взносы за капитальный ремонт могут брать до момента сноса дома и потом их не вернут (законопроект, статья7 (3) стр. 23, абзац 3)
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Обещание десятое. Если предложенные варианты не устраивают, можно обратиться в суд
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Реальность. Если в течение 60 дней после того, как вам отправили письмо о переселении, вы не согласились переехать добровольно, вас выселяют по суду. Оспорить это решение в суде нельзя. Факт сноса дома оспорить нельзя. Можно оспорить только размер квартиры, в которую вас переселяют. При этом законопроект не требует никакого подтверждения того, что вы получили уведомление о переселении. Вы можете вообще не знать о том, что вас хотят переселить (законопроект, статья 7 (3), стр. 19-22)
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