Мифы и реальность: как будут расселять москвичей по закону о сносе пятиэтажек

10 главных обещаний правительства Москвы и то, что на самом деле написано в законопроекте

Сегодня Госдума рассматривает в первом чтении законопроект о реновации пятиэтажек в Москве, в рамках которой предполагается снести почти всю жилую малоэтажную застройку столицы. Законопроект уже вызвал протест у многих москвичей и массу нареканий у экспертов, считающих, что документ противоречит конституции, нормам земельного и гражданского права. Так, программу реновации не поддержал Союз московских архитекторов. Совет при президенте заключил, что документ не решает поставленной задачи - обновления жилищного фонда Москвы. Тем не менее власти Москвы продолжают склонять жителей голосовать за снос, обещая улучшение жилищных условий. На что стоит собственникам квартир в Москве обратить внимание в законопроекте о реновации.