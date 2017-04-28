Что нужно сделать, если вы не хотите, чтобы ваш дом снесли по программе реновации

Пошаговая инструкция для тех, кто считает, что его дом не нужно включать в списки под снос

Если вас не устраивает законопроект о сносе пятиэтажек и вы не хотите, чтобы ваш дом включили в список сноса по программе реновации, можно предпринять следующие шаги.

Шаг первый – самый простой. Собрать общее неорганизованное собрание жителей, расклеив объявления в подъездах. Готовьтесь, что будет галдеж и масса сторонних вопросов, но через это надо пройти. На этом собрании нужно сформировать группу, готовую заняться реальным делом – составлять тексты писем в различные инстанции, опросные листы, организовать собрание собственников.

Шаг второй – необходимый. Сделать опросный лист. Обойти с ним жителей дома и собрать подписи против сноса у собственников и тех, кто прописан в доме. Сделать опросный лист можно в произвольной форме, но на каждом листе должна быть шапка с адресом и описанием, о чем опросный лист.

После сбора подписей копии опросного листа (оригиналы активисты оставляют у себя) необходимо передать в управу и префектуру. Это поможет предотвратить (или ограничить) фальсификацию в подсчете голосов «за» и «против» в ходе голосования.

Шаг третий - самый важный. Собрать внеочередное собрание собственников. И здесь придется потрудиться. Согласно Жилищному кодексу России (ч. 2 ст. 45) внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме может быть созвано по инициативе любого из собственников.

Для начала получите реестр собственников в ГКУ «Инженерная служба» своего района – его обязаны вам выдать при предъявлении паспорта с пропиской. Возможно, данные выданного вам реестра частично не совпадут с реальностью. В этом случае придется дополнить их самим и обойти квартиры еще раз.

Далее необходимо уведомить всех собственников не позднее, чем за 10 дней до очного собрания. Во многих домах есть квартиры, собственник которых департамент городского имущества. Он должен быть уведомлен. Подготовьте к собранию бюллетени для голосования по вопросу сноса вашего дома. Помните, что общее собрание считается состоявшимся, если в нем приняли участие собственники помещений или их представители, обладающие более чем 50% голосов от общего числа голосов. Количество голосов у собственника зависит от площади помещения в его собственности. Иными словами, у владельца квартиры в 60 кв. м будет 60 голосов, а у владельца квартиры в 30 кв. м – соответственно 30 голосов. В Жилищном кодексе есть четкие требования к оформлению бюллетеней. С ними лучше ознакомиться заранее.

После собрания инициатор не позднее чем через 10 дней обязан передать копии решений и протокола в управляющую компанию (ч. 2 ст. 46 Жилищного кодекса РФ).

Образцы оформления всех документов, необходимых для проведения собрания собственников, можно скачать в интернете

Решение собственников – это официальная форма волеизъявления, имеющая юридическую силу. Такое решения властям сложно будет проигнорировать.

В заключение – все письма и решения с подписями передавайте в приемные адресатов только под номер и печать на копии. Защита своих интересов – дело непростое и потребует много усилий.