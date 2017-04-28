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Как защищают свои дома жители Ломоносовского района

Жильцы выступили с плакатами против программы реновации на улице Строителей
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Жители пятиэтажек Ломоносовского района Москвы собрались 27 апреля на встречу в защиту своих домов от сноса
Максим Стулов / Ведомости
Жители пятиэтажек Ломоносовского района Москвы собрались 27 апреля на встречу в защиту своих домов от сноса
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Агитационные материалы жильцы вывешивали из окон своих квартир
Максим Стулов / Ведомости
Агитационные материалы жильцы вывешивали из окон своих квартир
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Собравшиеся принесли с собой плакаты, раздавались листовки
Максим Стулов / Ведомости
Собравшиеся принесли с собой плакаты, раздавались листовки
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Активисты собирали подписи против реновации
Максим Стулов / Ведомости
Активисты собирали подписи против реновации
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Многие подошли к протесту творчески
Максим Стулов / Ведомости
Многие подошли к протесту творчески
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В начале 2017 г. президент Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома
Максим Стулов / Ведомости
В начале 2017 г. президент Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома
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Тогда же Собянин отметил, что реализация проекта реновации потребует принятия отдельного законопроекта
Максим Стулов / Ведомости
Тогда же Собянин отметил, что реализация проекта реновации потребует принятия отдельного законопроекта
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По предварительным оценкам, речь идет о сносе 25 млн кв. м жилья, или более 7500 домов, в которых проживают около 1,6 млн человек
Максим Стулов / Ведомости
По предварительным оценкам, речь идет о сносе 25 млн кв. м жилья, или более 7500 домов, в которых проживают около 1,6 млн человек
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Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства составил критический отзыв о законопроекте, указав, что он не решает поставленной задачи и нарушает права граждан
Максим Стулов / Ведомости
Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства составил критический отзыв о законопроекте, указав, что он не решает поставленной задачи и нарушает права граждан
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Эксперты отмечают, что у граждан могут быть личные причины, чтобы не соглашаться на переезд, которые нужно уважать, так как это воплощено в институте частной собственности
Максим Стулов / Ведомости
Эксперты отмечают, что у граждан могут быть личные причины, чтобы не соглашаться на переезд, которые нужно уважать, так как это воплощено в институте частной собственности
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28 апреля власти Москвы согласовали митинг против законопроекта о сносе хрущевок, он пройдет на проспекте Академика Сахарова 14 мая
Максим Стулов / Ведомости
28 апреля власти Москвы согласовали митинг против законопроекта о сносе хрущевок, он пройдет на проспекте Академика Сахарова 14 мая
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  • Жители пятиэтажек Ломоносовского района Москвы собрались 27 апреля на встречу в защиту своих домов от сноса
  • Агитационные материалы жильцы вывешивали из окон своих квартир
  • Собравшиеся принесли с собой плакаты, раздавались листовки
  • Активисты собирали подписи против реновации
  • Многие подошли к протесту творчески
  • В начале 2017 г. президент Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома
  • Тогда же Собянин отметил, что реализация проекта реновации потребует принятия отдельного законопроекта
  • По предварительным оценкам, речь идет о сносе 25 млн кв. м жилья, или более 7500 домов, в которых проживают около 1,6 млн человек
  • Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства составил критический отзыв о законопроекте, указав, что он не решает поставленной задачи и нарушает права граждан
  • Эксперты отмечают, что у граждан могут быть личные причины, чтобы не соглашаться на переезд, которые нужно уважать, так как это воплощено в институте частной собственности
  • 28 апреля власти Москвы согласовали митинг против законопроекта о сносе хрущевок, он пройдет на проспекте Академика Сахарова 14 мая
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