Как защищают свои дома жители Ломоносовского района
Жильцы выступили с плакатами против программы реновации на улице Строителей
Жители пятиэтажек Ломоносовского района Москвы собрались 27 апреля на встречу в защиту своих домов от сноса
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Агитационные материалы жильцы вывешивали из окон своих квартир
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Собравшиеся принесли с собой плакаты, раздавались листовки
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Активисты собирали подписи против реновации
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Многие подошли к протесту творчески
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В начале 2017 г. президент Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома
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Тогда же Собянин отметил, что реализация проекта реновации потребует принятия отдельного законопроекта
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По предварительным оценкам, речь идет о сносе 25 млн кв. м жилья, или более 7500 домов, в которых проживают около 1,6 млн человек
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Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства составил критический отзыв о законопроекте, указав, что он не решает поставленной задачи и нарушает права граждан
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Эксперты отмечают, что у граждан могут быть личные причины, чтобы не соглашаться на переезд, которые нужно уважать, так как это воплощено в институте частной собственности
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28 апреля власти Москвы согласовали митинг против законопроекта о сносе хрущевок, он пройдет на проспекте Академика Сахарова 14 мая
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