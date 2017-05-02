Пятиэтажки в очереди на снос
Отдельные дома и целые кварталы – что попало в список мэрии
Москва опубликовала списки домов под снос. Город выставит на голосование 4566 из 8000 домов – в остальных люди против либо идет дискуссия. На фото улица Антонова-Овсеенко, д. 11. Район с видом на «Сити»
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2-й Красногвардейский проезд, д. 6, стр. 1. Квартал «Камушки» сносят почти полностью
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Волгоградский проспект, д. 107, к. 3. В Кузьминках снесут 272 дома, этот район программа реновации затронет больше других
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Первая московская хрущевка (ул. Гримау, 16) в список не попала
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В Таганском районе только четыре дома под снос, все стоят в ряд. Нижегородская улица, д. 20
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Дом по адресу Каланчёвская улица, 32 не похож на хрущевку, но внесен в список
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Русаковская ул., д. 8 с нестандартной архитектурой
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Ботаническая улица, 19. По этой улице сносят 18 домов
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Вся нечетная сторона ул. Удальцова с д. 33 по д. 63 оказалась в списке мэрии
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В Люблино снесут почти 150 домов. На фото Спортивный проезд, д. 4А
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В Можайском районе снесут 142 дома. На фото ул. Кубинка, д. 4
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В районе Зюзино под снос пойдут 180 домов. На фото Болотниковская улица, д. 45, к. 1
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В Перово под снос пойдет 217 домов. Братская улица, д. 6
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Бульвар Маршала Рокоссовского, дом 10. В районе Богородское могут снести 184 дома
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Онежская улица, здесь снесут почти все пятиэтажки
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Ул. Фабрициуса, здесь сносят 18 домов
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