Пятиэтажки в очереди на снос

Андрей Гордеев / Ведомости

Москва опубликовала списки домов под снос. Город выставит на голосование 4566 из 8000 домов – в остальных люди против либо идет дискуссия. На фото улица Антонова-Овсеенко, д. 11. Район с видом на «Сити»

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