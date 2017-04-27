Владимир Путин пригрозил отклонить законопроект о сносе пятиэтажек

Владимир Путин увидел в программе Сергея Собянина (справа) отдельные недостатки
Евгений Разумный / Ведомости
Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду поручил доработать законопроект о сносе пятиэтажек так, чтобы он гарантировал права граждан и «ничего не навязывал силой». «Хочу сразу сказать, что ничего, что нарушает законы, действующие на сегодняшний день, и права граждан, подписано мною быть не может», – заявил президент (цитата по ТАСС). «Досконально проработать» проект необходимо «в диалоге с общественностью», подчеркнул он (см. врез).
«Полностью поддерживаю поручение президента о соблюдении прав граждан при переселении. Закон о реновации дорабатывается с учетом мнения горожан и общественности», – отрапортовал вскоре после этого мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter. Он заверил, что включение в эту программу домов будет добровольным и с учетом мнения большинства жителей. Позднее о том, что законопроект может быть значительно дополнен ко второму чтению, заявил и министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.
Администрация президента мониторит ситуацию, в том числе видит протестные настроения в Москве, поясняет обращение Путина к этой теме федеральный чиновник. Во вторник журналисты спросили пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова про пятиэтажки, напоминает человек, близкий к администрации президента: «Он начал хвалить Собянина, это удивило многих. Но [первый замруководителя администрации Сергей] Кириенко, который отвечает за предстоящие выборы и знает о протестных настроениях, обратил внимание президента на это». Кремлю важно было уточнить свою позицию по программе пятиэтажек, поэтому Путин и озвучил ее в среду, добавляет собеседник.
По доброй воле
«Это должно быть сделано такими инструментами и средствами, которые не нарушают прав граждан – прежде всего право на собственность, – подчеркнул президент. – Все предложения должны быть реализованы на основе добровольного согласия граждан на предлагаемые условия».
Заявление президента связано со слухами о том, что людей насильно выгонят из своих квартир, эта тема разыгрывается оппозицией, говорит соавтор законопроекта, зампред Госдумы от «Единой России» Петр Толстой. Проблема московской власти в том, что жителям не хватает адекватного информирования, считает он: «Идея мэрии, что жители пятиэтажек в Кузьминках будут голосовать в программе «Активный гражданин», наивна, так же как и много других ее идей». Слова Путина – сигнал о том, что законопроект надо радикально переработать, чтобы не было противоречий хотя бы с Гражданским кодексом и Конституцией, говорит председатель думского комитета по ЖКХ Галина Хованская. Десятого мая должен быть опубликован список домов под снос, 20 мая заканчивается сбор поправок, а в июне проект уже могут принять во втором чтении, отмечает она: «Город буквально поставлен на дыбы, все гонится в страшной спешке – и ничего хорошего с таким подходом сделать нельзя». Идет абсолютно неестественная система голосования через структуры города, контролируемые им же, – «Активный гражданин» и МФЦ, тогда как единственная законная процедура – собрание собственников, заключает Хованская.
У Москвы впервые появилась городская и территориальная повестка с неконтролируемой динамикой, многие жители на встречах с главами управ на прошлой неделе не ожидали увидеть себя с мегафонами и плакатами, объясняет политолог Михаил Виноградов. По его мнению, агрессивные действия мэрии становятся причиной раскола, но она предпочитает такие вещи не замечать. Одна из ключевых претензий к законопроекту – там нет никакого голосования, порядок устанавливают местные власти, а одна из причин недовольства – скорость продвижения закона, которую можно сравнить с агрессивным маркетингом, говорит эксперт. Президент не может не реагировать на такое, но не хотел бы прямо дезавуировать сигнал о том, что Собянин получил колоссальные полномочия, предполагает Виноградов. Перед выборами принимать закон в таком виде – имиджевый удар для Путина, а выступив с таким заявлением, он делается народным защитником, считает политолог Алексей Макаркин. Президент оставляет за собой повод выйти из ситуации, если начнутся протесты, добавляет политолог Федор Крашенинников.
PhotoXPress
Обещание первое. Сносить будут только аварийные или ветхие хрущевки. Крепкие дома, блочные пятиэтажки или любые дома выше пяти этажей сносить не будут
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PhotoXPress
Реальность. Законопроект не дает понятия «хрущевки», а также «ветхости» или «аварийности» домов. Ограничений по возрасту, этажности, состоянию дома тоже нет. По решению мэрии может быть снесен почти любой дом (не только пятиэтажный). Власти Москвы «определяют перечень серий и шифров проектов многоквартирных домов первого периода индустриального домостроения, которые подлежат сносу <...>». Они также «определяют перечни многоквартирных домов, которые попадают в границы подлежащей реновации территории, являются аналогичными по своим конструктивным характеристикам многоквартирным домам», подлежащим сносу (законопроект, статья 1, пункт 3, стр. 3)
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Shamil Zhumatov / Reuters
Обещание второе. Давать новую квартиру будут в своем районе или в соседних. Далеко от прежнего жилья никого расселять не будут
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А. Гордеев / Ведомости
Реальность. Нет гарантий, что вы останетесь в своем районе, в пределах привычной инфраструктуры (доступности к метро, магазинам, школам, детским садам и т. д.). Законопроект разрешает переселять вас в соседние районы, жителей Центрального округа, Зеленограда и новой Москвы – в пределах округа (законопроект, статья 7, стр. 18)
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Руслан Шамуков / ТАСС / Интерпресс
Обещание третье. Новая квартира будет больше старой. Жителей коммуналок расселят в отдельные квартиры
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Медведев Денис / PhotoXPress
Реальность. Законопроект гарантирует, что жилая площадь в новой квартире будет не меньше жилой площади в старой квартире. Квартиру большей площади закон не гарантирует, независимо от числа прописанных в ней людей. Жителям коммуналок также закон обязывает предоставить только ту площадь, которая у них есть. Переезд в отдельную квартиру закон не предполагает (законопроект, статья 7 (3), стр. 17-18)
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Медведев Денис / PhotoXPress
Обещание четвертое. Новая квартира будет дороже старой. Ее можно будет продать и получить больше денег
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М. Стулов / Ведомости
Реальность. По законопроекту новое жилье будет равнозначным (столько же метров), а не равноценным (таким же по цене). При этом новый дом может находиться дальше от центра и метро, не обладать аналогичной инфраструктурой и озеленением. Цена такого жилья может быть существенно меньше цены нынешнего (законопроект, статья 7 (3) стр.17-18)
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Д. Абрамов / Ведомости
Обещание пятое. Качество жилья в новостройке будет лучше, чем в старом доме
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Д. Абрамов / Ведомости
Реальность. Законопроект позволяет отступать от строительных, санитарно-эпидемиологических, пожарных, экологических норм при строительстве жилья в зоне реновации. Для этого достаточно лишь получить от правительства Москвы «специальные технические условия». Таким образом, гарантии качественного жилья никак не устанавливаются (законопроект, статья 7 (1) стр. 12, абзац 3).
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Андрей Гордеев / Ведомости
Обещание шестое. Среда обитания в новых кварталах существенно улучшится: будет хорошая планировка дворов, парковки, школы, детские сады, поликлиники, больницы, парки. Город станет лучше
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Е. Разумный / Ведомости
Реальность. В законопроекте говорится о предполагаемом благоустройстве и озеленении территорий, а также о появлении необходимых объектов социальной инфраструктуры. Но нормативы по плотности и высотности застройки (высотные дома могут быть построены впритык друг к другу), количеству и расположению школ, детских садов, поликлиник, парковок, площади озеленения дворов не указаны. Это все по желанию застройщика (законопроект, статья 7 (1) стр. 12)
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Trend / PhotoXPress
Обещание седьмое. Собственники жилья получат жилье в новом доме в собственность.
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С. Портер / Ведомости
Реальность. По законопроекту вы лишаетесь права собственности на квартиру (передаете ее в собственность «фонда содействия реновации жилищного фонда в городе Москве»), а взамен получаете от фонда обязательство передать вам другое жилье в собственность когда-нибудь в будущем - порядок и срок такой передачи не установлен (законопроект, статья 1, стр. 5-6)
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PhotoXPress
Обещание восьмое. Переселение – только добровольное. Если жители против, то дом сносить не будут
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М. Стулов / Ведомости
Реальность. Правительство Москвы по своему усмотрению решает, каким образом учитывать мнение жителей и учитывать ли его вообще (законопроект, статья 1, стр. 4, абзац 2). На встречах жителей с главами районов (19 апреля) назывались разные цифры порога одобрения для переселения - от 50% плюс 1 голос до 80-90% голосов. Это следует из комментариев жителей, опубликованных в соцсетях. Голосование обещают провести через интернет-проект «Активный гражданин», как именно и кто будет принимать участие в голосовании, не рассказывается .
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Константин Чалабов / РИА Новости
Обещание девятое. Переселенцам не нужно платить за капитальный ремонт
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А. Гордеев / Ведомости
Реальность. Собственник квартиры перестает платить за капитальный ремонт только после того, как его дом будет исключен из этой программы. Но процедура такого исключения не прописывается. В итоге взносы за капитальный ремонт могут брать до момента сноса дома и потом их не вернут (законопроект, статья 7 (3) стр. 23, абзац 3)
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Евгений Разумный / Ведомости
Обещание десятое. Если предложенные варианты не устраивают, можно обратиться в суд
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Д. Новожилов / Ведомости
Реальность. Если в течение 60 дней после того, как вам отправили письмо о переселении, вы не согласились переехать добровольно, вас выселяют по суду. Оспорить это решение в суде нельзя. Факт сноса дома оспорить нельзя. Можно оспорить только размер квартиры, в которую вас переселяют. При этом законопроект не требует никакого подтверждения того, что вы получили уведомление о переселении. Вы можете вообще не знать о том, что вас хотят переселить (законопроект, статья 7 (3), стр. 19-22)