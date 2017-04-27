Владимир Путин пригрозил отклонить законопроект о сносе пятиэтажек

Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду поручил доработать законопроект о сносе пятиэтажек так, чтобы он гарантировал права граждан и «ничего не навязывал силой». «Хочу сразу сказать, что ничего, что нарушает законы, действующие на сегодняшний день, и права граждан, подписано мною быть не может», – заявил президент (цитата по ТАСС). «Досконально проработать» проект необходимо «в диалоге с общественностью», подчеркнул он (см. врез).

«Полностью поддерживаю поручение президента о соблюдении прав граждан при переселении. Закон о реновации дорабатывается с учетом мнения горожан и общественности», – отрапортовал вскоре после этого мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter. Он заверил, что включение в эту программу домов будет добровольным и с учетом мнения большинства жителей. Позднее о том, что законопроект может быть значительно дополнен ко второму чтению, заявил и министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

Администрация президента мониторит ситуацию, в том числе видит протестные настроения в Москве, поясняет обращение Путина к этой теме федеральный чиновник. Во вторник журналисты спросили пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова про пятиэтажки, напоминает человек, близкий к администрации президента: «Он начал хвалить Собянина, это удивило многих. Но [первый замруководителя администрации Сергей] Кириенко, который отвечает за предстоящие выборы и знает о протестных настроениях, обратил внимание президента на это». Кремлю важно было уточнить свою позицию по программе пятиэтажек, поэтому Путин и озвучил ее в среду, добавляет собеседник.

По доброй воле «Это должно быть сделано такими инструментами и средствами, которые не нарушают прав граждан – прежде всего право на собственность, – подчеркнул президент. – Все предложения должны быть реализованы на основе добровольного согласия граждан на предлагаемые условия».

Заявление президента связано со слухами о том, что людей насильно выгонят из своих квартир, эта тема разыгрывается оппозицией, говорит соавтор законопроекта, зампред Госдумы от «Единой России» Петр Толстой. Проблема московской власти в том, что жителям не хватает адекватного информирования, считает он: «Идея мэрии, что жители пятиэтажек в Кузьминках будут голосовать в программе «Активный гражданин», наивна, так же как и много других ее идей». Слова Путина – сигнал о том, что законопроект надо радикально переработать, чтобы не было противоречий хотя бы с Гражданским кодексом и Конституцией, говорит председатель думского комитета по ЖКХ Галина Хованская. Десятого мая должен быть опубликован список домов под снос, 20 мая заканчивается сбор поправок, а в июне проект уже могут принять во втором чтении, отмечает она: «Город буквально поставлен на дыбы, все гонится в страшной спешке – и ничего хорошего с таким подходом сделать нельзя». Идет абсолютно неестественная система голосования через структуры города, контролируемые им же, – «Активный гражданин» и МФЦ, тогда как единственная законная процедура – собрание собственников, заключает Хованская.

У Москвы впервые появилась городская и территориальная повестка с неконтролируемой динамикой, многие жители на встречах с главами управ на прошлой неделе не ожидали увидеть себя с мегафонами и плакатами, объясняет политолог Михаил Виноградов. По его мнению, агрессивные действия мэрии становятся причиной раскола, но она предпочитает такие вещи не замечать. Одна из ключевых претензий к законопроекту – там нет никакого голосования, порядок устанавливают местные власти, а одна из причин недовольства – скорость продвижения закона, которую можно сравнить с агрессивным маркетингом, говорит эксперт. Президент не может не реагировать на такое, но не хотел бы прямо дезавуировать сигнал о том, что Собянин получил колоссальные полномочия, предполагает Виноградов. Перед выборами принимать закон в таком виде – имиджевый удар для Путина, а выступив с таким заявлением, он делается народным защитником, считает политолог Алексей Макаркин. Президент оставляет за собой повод выйти из ситуации, если начнутся протесты, добавляет политолог Федор Крашенинников.