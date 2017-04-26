Москва потратит на подготовку к сносу пятиэтажек 96,5 млрд рублей

Собянин внес в Мосгордуму поправки в столичный бюджет на этот год. Они будут рассмотрены сегодня, 26 апреля. Мэр предлагает увеличить расходы столицы на 96,5 млрд руб. – до 2,073 трлн руб. Эти деньги будут направлены на подготовительные мероприятия по реновации жилищного фонда, говорится в пояснительной записке к законопроекту («Ведомости» ознакомились с документом). Это формирование земельных участков для обеспечения строительства новых домов, подготовка дополнительных площадок для строительства (точечные стартовые дома в кварталах реновации, свободные территории в границах кварталов реновации и на прилегающих к ним территориях), выполнение предпроектных и проектных работ и их финансирование.

96,5 млрд руб. пойдут на финансовое обеспечение вопросов, связанных с осуществлением Москвой функций столицы России, говорится в пояснительной записке. Сейчас в Госдуме рассматриваются поправки в закон «О статусе столицы Российской Федерации», который должен регулировать механизм сноса пятиэтажек в городе. 21 апреля документ был принят в первом чтении.

Детального распределения средств еще нет, пока эти деньги будут в резерве – ведь законопроект о реновации пятиэтажек еще не принят, объясняет близкий к мэрии человек. По его мнению, скорее всего, это будут капитальные затраты. Сразу после февральской встречи с президентом России Владимиром Путиным мэр столицы Сергей Собянин давал поручение подчиненным подготовить предложения по стартовым площадкам для строительства первых домов, а также поправки в Адресную инвестиционную программу (АИП). Поправки еще готовятся, сказал источник в мэрии. Списки домов, которые могут быть снесены, будут обнародованы 10 мая.

Проектирование и подготовка градостроительной документации обойдутся примерно в 1000 руб. за метр, говорит учредитель девелоперской компании S.Holding Алексей Шепель. Если город планирует построить порядка 30 млн кв. м, то только на эти цели потребуется 30 млрд руб., подсчитал он. Собянин объявлял, что примерно 25 млн кв. м можно отнести к ветхому жилью, а общая площадь новых квартир будет в среднем на 20% больше – за счет более просторных коридоров и кухонь. Непредсказуемы затраты на выкуп площадок и уже готовых квартир, считает Шепель. Москва планирует выкупать готовые квартиры под расселение жителей пятиэтажек, сообщал РБК со ссылкой на пресс-службу Комплекса градостроительной политики и строительства. Физически потратить такую гигантскую сумму на пятиэтажки в 2017 г. вряд ли удастся, говорит близкий к мэрии источник.

Завидный дефицит Расходы Москвы по плану на 2017 г. вырастут на 19%, тогда как в среднем по России они растут менее чем на 10%, указывает Редькин. По его словам, запланированный дефицит бюджета Москвы превышает бюджеты крупных российских регионов. Например, в 2016 г. бюджет Нижегородской области составил 134,6 млрд руб., Свердловской – 194,6 млрд руб., а Ярославской – всего 53 млрд руб.

Доходы города останутся на прежнем уровне – 1,759 трлн руб., а дефицит бюджета составит рекордные 314 млрд руб. Но это не значит, что средств на подготовку к сносу пятиэтажек у Москвы нет. Почти столько же, сколько и запланированный дефицит бюджета, составляли остатки на счетах на конец 2016 г. – 313 млрд руб., указывает старший директор Fitch Ratings Владимир Редькин. Он напоминает, что по Бюджетному кодексу субъекты Федерации не имеют права на накопление резервных фондов. Иными словами, остатки на счетах не могут лежать без использования. Москва же получает большие доходы в последние годы и по разным причинам не успевает их освоить, указывает Редькин. Например, остатки на конец 2015 г. составляли 269 млрд руб. «У федерального центра могут возникнуть вопросы – не слишком ли много у Москвы доходов, которые можно было бы перераспределить. Или, например, почему не увеличить федеральную долю налога на прибыль до 5 п. п. из 20%, чтобы перераспределить эти деньги на поддержку слабых в финансовом смысле регионов, – указывает Редькин. – Вероятно, в том числе и по этой причине была анонсирована социально-ориентированная программа по сносу пятиэтажек».

В последние годы исполнение городского бюджета оказывалось гораздо лучше плана, комментирует аналитик S&P Екатерина Ермоленко. В частности, в 2015 г. город планировал дефицит в 146,7 млрд, а по факту сложился профицит в 143,4 млрд руб., в 2016 г. планировался дефицит в 152 млрд руб., а получился профицит – 116 млрд руб. «Это происходило в том числе из-за недоисполнения расходной части бюджета города», – указывает Ермоленко. Велика вероятность, что «освоить такой значительный объем капитальных расходов городу в 2017–2018 гг. будет технически, а учитывая незавершенность законодательного оформления программы реновации, и юридически сложно», – указывает эксперт.