Политологи обсудили со спикером Госдумы снос пятиэтажек

Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел первое совещание для политологов. Среди приглашённых были Игорь Бунин, Константин Калачёв, Екатерина Шульман, Дмитрий Бадовский и Александр Пожалов, Аббас Галлямов, Алексей Макаркин.

Собеседник, близкий к руководству Госдумы, говорит, что это первая подобная встреча с новым председателем Госдумы: «Важно услышать мнения специалистов, в частности подвести итоги первого полугодия работы Госдумы нового созыва, обсудить основные актуальные темы за этот период, обсудить предложения, которые есть у экспертов». По словам собеседника, на встречу пригласили тех экспертов, кто больше всего уделяет внимания повестке Госдумы в своей работе, в том числе активно комментирует вопросы работы парламента, анализ этого проводил думский аппарат, в частности новое экспертно-аналитическое управление под руководством Яна Ваславского.

«Участников вновь образованного кружка будут на постоянной основе пускать в гостевую ложу, им дали возможность присутствовать на заседаниях палаты», – рассказал советник спикера и участник встречи Алексей Чадаев. Спикер решил расширять круг экспертного сообщества, примерно половина всего разговора была про пятиэтажки – выяснилось, что это приоритетный вопрос, говорит политолог. Спикер, по его словам, «держал удар». «Эксперты вели себя как жильцы на собрании, обсуждение проходило очень живо», – говорит Чадаев. Но политологи увидели стремление на федеральном уровне защитить права граждан, готовность дорабатывать законопроект ко второму чтению, считает Чадаев. По его словам, говорили о рутине: что происходит сейчас и как к этому относится экспертное сообщество, как вовлекать регионы в работу с Госдумой, обсуждали международную повестку, готовящуюся поездку спикера в Сирию. «Обсуждалось парламентское измерение международной политики», – отметил Чадаев.

Говорили на три основных темы – качество законодательства, эффективность обратной связи с избирателями, парламентский контроль, рассказал в свою очередь политолог Константин Калачев. По его словам, успели обсудить продвижение региональных парламентских инициатив, совершенствование регламента. Калачев отметил, что было заявлено о создании Совета по экспертизе законотворчества – он включит в себя юристов и экономистов. Один из участников встречи говорит, что политологи и спикер разговаривали на тему принятых регламентных норм, взаимодействия с правительством. Поднимался вопрос о принятии «закона о законе», но Володин считает, что все принципиальные моменты уже поправлены регламентом. Следующая встреча с экспертами будет в конце сессии.