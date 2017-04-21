От редакции
Статья опубликована в № 4307 от 21.04.2017 под заголовком: От редакции: Квартирный рубеж

Квартирный рубеж обороны

Политические цели программы реновации вступают в конфликт с самым важным достижением капитализма

Титанический проект по замене тысяч московских пятиэтажек многоэтажными собянинками может обернуться впечатляющим успехом мэра Москвы и даже вознести его на пьедестал преемника Владимира Путина, но может и похоронить его политические амбиции, настроив значительную часть 10-миллионного города против власти в целом. Результат кампании во многом будет зависеть от того, смогут ли столичные власти (и захотят ли) вступить с москвичами в реальный диалог на основе уважения права частной собственности на жилье.

В четверг Госдума приняла в первом чтении пакет поправок, дающих московским властям беспрецедентные полномочия по сносу. Накануне во всех районных управах Москвы прошли встречи с жителями пятиэтажек, и, судя по отчетам участников, власти недооценили интерес москвичей к теме сноса и уровень их недовольства – на границе с паникой. В одном из районов, сообщил «Коммерсантъ», пока глава общался с сотней активистов в зале, замглавы пришлось разговаривать с не уместившимися в зал жителями прямо на улице с крыши полицейской машины – поскольку люди отказывались расходиться, пока не услышат разъяснений. Есть у мэрии и первые потери: жители Хамовников узнали, что у них сносить пятиэтажки не будут – вроде бы потому, что негде поставить новый дом для переселенцев, но куда вероятнее, что из-за возмущения грядущей стройкой соседей – владельцев дорогого жилья в престижном районе.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике