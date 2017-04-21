Квартирный рубеж обороны

Титанический проект по замене тысяч московских пятиэтажек многоэтажными собянинками может обернуться впечатляющим успехом мэра Москвы и даже вознести его на пьедестал преемника Владимира Путина, но может и похоронить его политические амбиции, настроив значительную часть 10-миллионного города против власти в целом. Результат кампании во многом будет зависеть от того, смогут ли столичные власти (и захотят ли) вступить с москвичами в реальный диалог на основе уважения права частной собственности на жилье.

В четверг Госдума приняла в первом чтении пакет поправок, дающих московским властям беспрецедентные полномочия по сносу. Накануне во всех районных управах Москвы прошли встречи с жителями пятиэтажек, и, судя по отчетам участников, власти недооценили интерес москвичей к теме сноса и уровень их недовольства – на границе с паникой. В одном из районов, сообщил «Коммерсантъ», пока глава общался с сотней активистов в зале, замглавы пришлось разговаривать с не уместившимися в зал жителями прямо на улице с крыши полицейской машины – поскольку люди отказывались расходиться, пока не услышат разъяснений. Есть у мэрии и первые потери: жители Хамовников узнали, что у них сносить пятиэтажки не будут – вроде бы потому, что негде поставить новый дом для переселенцев, но куда вероятнее, что из-за возмущения грядущей стройкой соседей – владельцев дорогого жилья в престижном районе.