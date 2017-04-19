Место для жизни

Пятиэтажная мечта

10 фотографий о том, как хрущевки изменили быт советского человека
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Речь под названием «О широком внедрении индустриальных методов &lt;...&gt; строительства» Никита Хрущев произнес в декабре 1954 г. В 60–70-е годы хрущевками покрылась вся страна
Морозов / РИА Новости
Речь под названием «О широком внедрении индустриальных методов <...> строительства» Никита Хрущев произнес в декабре 1954 г. В 60–70-е годы хрущевками покрылась вся страна
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Массовое индустриальное строительство многоквартирных жилых домов позволило справиться с послевоенной бездомностью
Фотохроника ТАСС
Массовое индустриальное строительство многоквартирных жилых домов позволило справиться с послевоенной бездомностью
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Бараки и коммуналки для многих семей ушли в прошлое
Всеволод Тарасевич / РИА Новости
Бараки и коммуналки для многих семей ушли в прошлое
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Размах жилищного строительства хрущевского и брежневского времени был рекордным для всего мира
Фотохроника ТАСС
Размах жилищного строительства хрущевского и брежневского времени был рекордным для всего мира
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В новые дома часто переселяли из близлежащих строений, поэтому переезд можно было осуществить своими силами
Б. Криштул / РИА Новости
В новые дома часто переселяли из близлежащих строений, поэтому переезд можно было осуществить своими силами
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Пожарное решение о строительстве хрущевок определило облик и образ жизни всех горожан СССР и постсоветских стран
Фотохроника ТАСС
Пожарное решение о строительстве хрущевок определило облик и образ жизни всех горожан СССР и постсоветских стран
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Кухни в хрущевках редко были больше 5 кв. м, а в домах серии II-32-130 они были и вовсе по 3 кв. м
В. Хоменко / РИА Новости
Кухни в хрущевках редко были больше 5 кв. м, а в домах серии II-32-130 они были и вовсе по 3 кв. м
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Изначально считалось, что пятиэтажки рассчитаны на 25 лет службы
О. Иванов / РИА Новости
Изначально считалось, что пятиэтажки рассчитаны на 25 лет службы
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Однако срок эксплуатации хрущевок несколько раз продлевался
Фотохроника ТАСС
Однако срок эксплуатации хрущевок несколько раз продлевался
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Примерно половина жилого фонда в России – однокомнатные и двухкомнатные малогабаритные квартиры, придуманные советскими инженерами для максимально экономного выхода из жилищного кризиса
Борис Трепетов / Фотохроника ТАСС
Примерно половина жилого фонда в России – однокомнатные и двухкомнатные малогабаритные квартиры, придуманные советскими инженерами для максимально экономного выхода из жилищного кризиса
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  • Речь под названием «О широком внедрении индустриальных методов &lt;...&gt; строительства» Никита Хрущев произнес в декабре 1954 г. В 60–70-е годы хрущевками покрылась вся страна
  • Массовое индустриальное строительство многоквартирных жилых домов позволило справиться с послевоенной бездомностью
  • Бараки и коммуналки для многих семей ушли в прошлое
  • Размах жилищного строительства хрущевского и брежневского времени был рекордным для всего мира
  • В новые дома часто переселяли из близлежащих строений, поэтому переезд можно было осуществить своими силами
  • Пожарное решение о строительстве хрущевок определило облик и образ жизни всех горожан СССР и постсоветских стран
  • Кухни в хрущевках редко были больше 5 кв. м, а в домах серии II-32-130 они были и вовсе по 3 кв. м
  • Изначально считалось, что пятиэтажки рассчитаны на 25 лет службы
  • Однако срок эксплуатации хрущевок несколько раз продлевался
  • Примерно половина жилого фонда в России – однокомнатные и двухкомнатные малогабаритные квартиры, придуманные советскими инженерами для максимально экономного выхода из жилищного кризиса
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