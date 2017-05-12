Дома, которые отбились от сноса

Яндекс.карты

Против сноса владельцы квартир трехэтажного дома по адресу Упорный переулок дом 6/8, в Лефортово. По их словам, дом, построенный в 1951 г., в удовлетворительном состоянии, стены кирпичные, а перекрытия дубовые. Высота потолков – 2,8 м, в доме есть бомбоубежище, дворовая территория обустроена, много парковочных мест. По словам представителя мэрии, от владельцев квартир поступило письмо об отказе от работ по капитальному ремонту, запланированному на 2018-2020 гг.



9/12