Жилая недвижимость

Дома, которые отбились от сноса

Мэрия Москвы пошла на уступки жителям, категорически несогласным со сносом
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