Маршем против реновации
Более трех тысяч человек собрались на митинге против реновации в Москве
На юго-западе Москвы прошло шествие против сноса пятиэтажных домов, которое завершилось митингом против программы реновации
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Марш и митинг, которые прошли в субботу, 28 мая, на улице Вавилова, были согласованы с правительством Москвы
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Перед началом митинга полиция забрала баннеры, на которых упоминались президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил телеканал «Дождь»
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Организаторами акции выступили партии ПАРНАС, «Яблоко», "Партия 5 декабря" и «Демократический выбор»
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Официально массовое мероприятие было согласовано на 10 000 человек
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Участники марша прошли по улице Вавилова
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К 15.00 шествие завершилось и начался митинг, на котором выступили председатель «Яблока» Эмилия Слабунова, представитель Комитета протестных действий Александр Рыклин, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, председатель московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин, а также муниципальные депутаты и активисты, сообщает РБК
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Это уже не первый митинг москвичей против реновации
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Движение транспорта, в том числе общественного, в районе проведения мероприятия было перекрыто
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Участники митинга
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Организаторы выбрали Черемушки для проведения акции, так как в этом районе запланирован снос 121 дома, сообщает "Интерфакс"
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2 мая власти Москвы опубликовали перечень пятиэтажек для голосования на включение в программу реновации
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18 мая мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о дополнительных гарантиях при реновации в столице
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Главный редактор «Ежедневного журнала» Александр Рыклин позже написал в Facebook, что баннер с надписью «Собянинскую “реновацию” — под снос!» вернули, оторвав от него первое слово
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Мероприятие продлилось до 16 часов. О задержаниях не сообщалось
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