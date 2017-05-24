18 домов, жители которых отказались от сноса

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Дома, проголосовавшие против программы реновации в системе «Активный гражданин» и «Моих документах», расположены в 13 районах Москвы, в основном в Восточном и Северо-Восточном административных округах. При этом в число потенциальных отказников не входит ни один из домов Центрального округа. На фото: 2-я Прядильная улица дом 3, корпус 1

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