Место для жизни

18 домов, жители которых отказались от сноса

Первые дома, проголосовавшие «против» в системе «Активный гражданин» и в «Моих документах»
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