18 домов, жители которых отказались от сноса
Первые дома, проголосовавшие «против» в системе «Активный гражданин» и в «Моих документах»
Дома, проголосовавшие против программы реновации в системе «Активный гражданин» и «Моих документах», расположены в 13 районах Москвы, в основном в Восточном и Северо-Восточном административных округах. При этом в число потенциальных отказников не входит ни один из домов Центрального округа. На фото: 2-я Прядильная улица дом 3, корпус 1
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3-я Прядильная улица дом 18
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Перовская улица дом 59
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Новогиреевская улица дом 52
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Перовская улица дом 26, корпус 1
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3-я Владимирская улица дом 18
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Улица Елены Колесовой дом 3
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Большая Филёвская улица
дом 14, корпус 1
дом 14, корпус 1
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Новоалексеевская улица, дом 18, корпус 4
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Улица Лётчика Бабушкина дом 19/1
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Таймырская улица дом 8, корпус 1
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Улица Коминтерна, дом 32/5
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Янтарный проезд, дом 19
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Янтарный проезд, дом 21
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Улица Комдива Орлова, дом 4
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Улица Докукина дом 11, строение 1
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Тенистый проезд дом 10, корпус 1
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Золоторожский проезд, дом 2
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